纳吉：目前气氛看国阵会赢．“恐希盟用卑鄙手段赢选” 前首相拿督斯里纳吉对国阵在金马仑国会议席补选的胜利保持乐观的态度，不过他担心希望联盟会不惜一切，使用种种卑鄙手段来胜选。

纳吉到亲民活动地点时，受到原住民的热情欢迎。左二为彭亨州务大臣旺罗斯迪旺依斯迈。（图：星洲日报）

（彭亨．立卑24日讯）前首相拿督斯里纳吉对国阵在金马仑国会议席补选的胜利保持乐观的态度，不过他担心希望联盟会不惜一切，使用种种卑鄙手段来胜选。

广告

他说，“根据目前的选战气氛，看来国阵会赢，可是我们知道，在选举竞争中什么事情都可能会发生；希盟已经触犯选举法令，有几个事件（的发生）可能很难被希盟否认，因为已经被录下视频或其它证据。”

结吉今早走访双溪哥央早市集后这样指出。他说，国阵不要这一场选举被任何错误行动沾污，国阵要的是健康的民主选举获得贯彻，人民可以自己选出金马仑的代议士。

纳吉说，他是应彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈的和选民的邀请到双溪哥央协助国阵候选人拉票。

“这就是我和他们的良好关系，以及我在这之前对他们和这地区所作出的贡献。我为这里作的贡献可以说是很大，给很多，因此他们要我来。”

纳吉说，如果说到（对双溪哥央的）贡献，（他）远比敦马哈迪（首次任相时）大。

目前人民生活百上加斤

广告

另外，纳吉在柏道原住民村庄与原住民会面时说，希望联盟执政前一再强调当权之后，人民生活会变得更好，但是目前情况是人民生活百上加斤。

他说，他巡视早市集时发现甘望鱼每公斤售价20令吉，肉鸡每公斤10令吉，价格很贵。

“如果希盟在金马仑补选获胜，人民会再被骗一次。”

抨希盟没照顾原住民福利

广告

他说，希盟政府选前作出种种承诺，如会派发2000令吉一马援助金，但是原住民没有得到这种福利。

他说，希盟政府在教育方面只懂得把白鞋换成黑鞋，甚至要学生穿黑袜，原住民负担不起。国阵政府不同，他是把学生送往外国求取更高的知识。

纳吉说，希盟执政9个月，但是承诺全落空，原住民惩罚希盟的方法是以手中一票把希盟埋葬。

“希盟执政之后，各种物品涨价，原产品如油棕和橡胶价直线滑落，人民是不是要把希盟拉下台？”

纳吉说，原住民的价值和尊严须得到重视。国阵派出原住民南利莫哈末上阵金马仑国席，就是要他把原住民心声和所需带入国会，为他们争取福利。

他说，原住民不能错过这一次补选契机，让国阵赢得金马仑和彭亨州，证明国阵日后能够重新执政联邦。