3 DAMANSARA迎新年·全新购物体验 新的开始，也是春天到来的预兆，就如焕然一新后的3 DAMANSARA，带来全新的购物新体验。在这喜气洋洋欢乐佳节里，3 DAMANSARA呈现“丰盛喜悦“的农历新年，以红红的灯笼装饰，带出了圆满、富贵、光明与活力的寓意，还有象征财富、信赖及坚毅的梅花。

新的开始，也是春天到来的预兆，就如焕然一新后的3 DAMANSARA，带来全新的购物新体验。在这喜气洋洋欢乐佳节里，3 DAMANSARA呈现“丰盛喜悦“的农历新年，以红红的灯笼装饰，带出了圆满、富贵、光明与活力的寓意，还有象征财富、信赖及坚毅的梅花。

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精致的贺年礼篮与礼饼、美味可口的肉干、浓郁香醇的茶叶，以及附有时尚感又不失传统的华人服装，都会展示在3 DAMANSARA中央大厅，为你创造琳琅满目的年货购物体验。为了回馈大家的支持，只要在新年期间到3 DAMANSARA消费满88令吉，就能换取精美的红包袋。



在1月19日至2月19日期间，CAPITASTAR会员可通过QR CODE换取额外的88 STAR POINT。此外，为了回馈给大家，3 DAMANSARA也安排了许多精彩新春演出及工艺品作坊，让大家享受浓郁新年气氛的购物体验。



只要在3 DAMANSARA拍照后，把照片上传至脸书或Instagram，并标签#Joysofprosperity3D，即有机会赢取价值150零吉或以上的现金券。

电话：03-7663 2801

网址：www.threedamansara.com.my

脸书：threedamansara

