《财富》全球最受尊崇公司．苹果蝉连榜首 美国财富杂志（Fortune）公布2019年最受推崇企业，科技大厂苹果（Apple）蝉联榜首，但明年这个冠军头衔有可能易主。

（纽约24日讯）美国财富杂志（Fortune）公布2019年最受推崇企业，科技大厂苹果（Apple）蝉联榜首，但明年这个冠军头衔有可能易主。原因是苹果过去两个月的财务状况出现剧烈变化，包括iPhone手机的销售降温。

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最受推崇的前十名企业分别是苹果、亚马逊、波克夏公司、迪士尼（Walt Disney）、星巴克、微软（Microsoft）、Google母公司字母（Alphabet）、Netflix（网飞）、摩根大通以及联邦快递（FedEx）。

这项调查在去年10月至11月访问了3,750名企业主管、董事以及分析师，当时正逢苹果股价攀升至高峰。但苹果去年11月调降第4季财测，并数次下修iPhone的销售预测，股价跌势至今年元月仍未止步。

财富杂志的艾朗表示：“这些企业今年表现良好，明年请拭目以待。”

脸书大跌至第44

除了脸书以外的四大科技巨人GAFA（指Google、苹果、脸书以及亚马逊）全部挺进前十名，而脸书今年排行大幅滑落至第44名，远逊于去年第12名，主要受去年的用户隐私外泄事件拖累。

亚马逊明年有望攀顶

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亚马逊连两年位居第二，明年看起来是最有可能取代苹果成为榜首的公司，除非苹果恢复以往表现。字母公司今年位居第七，低于去年的第三名，Netflix今年则跃升至第八，高于去年的第11名。

全美市值最高的微软今年爬升至第六，高于去年的第七。科技公司的排行普遍来说都不错，如果把Netflix也当成科技公司，那前十名科技公司就囊括了五名。

新航亚洲第一

亚洲企业排行最高的是新加坡航空，排第18名。

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虽然中国科技公司几乎占全球科技公司的一半，但阿里巴巴今年位列第34名。