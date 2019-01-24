劳勿斯朱基菲里续任是否违宪．上诉庭2月25日开审 上诉庭将于2月25日开审首相敦马哈迪，挑战前任联邦法院首席大法官敦劳勿斯和前上诉庭主席丹斯里朱基菲里续任违宪的申请。

（布城24日讯）上诉庭将于2月25日开审首相敦马哈迪，挑战前任联邦法院首席大法官敦劳勿斯和前上诉庭主席丹斯里朱基菲里续任违宪的申请。

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本案于今日过堂，上诉庭主簿署在会见各造代表律师后，择订上述日期开审。

尽管劳勿斯和朱基菲里在希盟执政后呈辞，不过，马哈迪坚持要上诉庭和联邦法院就两人续任到底是否已违反联邦宪法，作出应有及明确的裁决。

两人已呈辞

属学术性课题

联邦法院曾在2018年9月24日基于劳勿斯和朱基菲里已呈辞，案件已沦为学术性课题及没有意义，而驳回了大马律师公会的申请。

不过，当时代表马哈迪出席旁听的哈尼夫主张，法院以拖字诀延迟作出裁决是促成大马律师公会的申请变得没有意义的原因。

法院是在2018年3月14日开庭审理大马律师公会挑战劳勿斯和朱基菲里一案，但却一直保留判词至同年9月杪才宣判。

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马哈迪分别于2017年8月9日和9月27日入禀高庭挑战劳勿斯和朱基菲里以“特委法官”身份续任联邦法院首席大法官和上诉庭主席一事，并在申请书中把前首相拿督斯里纳吉、政府、劳勿斯和朱基菲里列为答辩人。

不过，吉隆坡高庭于2017年11月6日拒绝发出准令给马哈迪，不满裁决的他较后入禀上诉庭提出上诉。

劳勿斯是在一片反对声中，于2017年8月4日晚上10时在时任国家元首苏丹莫哈末五世陛下面前宣誓续任，成为大马第一个已达66岁又6个月退休年龄，却破例受委为“特委法官”，然后出任司法机构的最高领导人。