高庭维持违竞争法今判决．MyEG须付逾933万罚款 高庭维持马来西亚竞争委员会（MyCC），判处MY E.G.服务有限公司和MYEG商业私人有限公司（统称MyEG）滥用其主导地位而抵触2010年竞争法令第10（2）（d）（iii）条文的决定。

（吉隆坡24日讯）高庭维持马来西亚竞争委员会（MyCC），判处MY E.G.服务有限公司和MYEG商业私人有限公司（统称MyEG）滥用其主导地位而抵触2010年竞争法令第10（2）（d）（iii）条文的决定。

广告

高庭法官拿督阿兹查在裁决时说，她认同竞争上诉仲裁庭在确认竞委会决定时所作出的结论，即MyEG在为外劳续签临时工作准证（PLKS）须强制性购买保险的等价交易中施加了不同的条件，滥用了他们在市场上的主导地位。

“鉴此，MyEG必须因抵触法律而支付合共933万7000令吉罚款，这当中包括30万7200令吉罚款，以及从2015年10月7日至2019年1月22日为止，每日所须支付的罚款，总数为903万令吉。”

竞委会发表文告说，MyEG迄今每日仍须支付7500令吉罚款，直至该公司遵守竞委会所发出的指示为止。

竞委会首席执行员依斯甘达表示，这宗诉讼证明了竞委会将会不偏不倚，对市场上滥用垄断或主导参与者采取严厉的行动。

MyEG将上诉

竞委会将继续成为政府的后盾，确保大马市场不受任何有害的垄断。

广告

另一方面，MyEG发表文告说，该公司将针对高庭的裁决入禀上诉庭提出上诉，并将入禀高庭申请暂缓令，暂缓支付每日所须支付的罚款。