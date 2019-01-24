依城警区总部迟了2年．柔值5亿8项工程延工 延迟竣工数个月至数年不等，柔佛州至少有8个总值超过5亿令吉的“病工程”！

（柔佛．新山24日讯）延迟竣工数个月至数年不等，柔佛州至少有8个总值超过5亿令吉的“病工程”！

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在上述8项工程当中，以耗资8740万令吉的依斯干达公主城警区总部展延最久，有关工程原订于2016年竣工；其他延迟竣工的工程包括展延15个月且1890万令吉的敦阿米娜政府诊疗所与宿舍、丰盛港耗资2400万令吉的政府宿舍、2360万令吉的丰盛港研究机构宿舍建设与提升工程、麻坡交通部1560万令吉的拆除与重建工程，以及哥打丁宜660万令吉的新桥工程。

另外，边佳兰石油综合中心（PIPC）与本那哇镇之间的2条道路提升工程也延迟竣工7个月。这2个工程涉及26.8公里长的2条车道加宽至4条车道，总值3亿5800万令吉。相关工程承包商面对聘请外籍员工、土地问题、延迟移动电线与水管、政府没有准时付款和缺乏机器等问题而导致延期竣工。

柔佛州公共工程、基本设施及交通委员会主席玛兹兰向《星报》确认此事，但补充有关工程是前朝政府所批准，并指希盟联邦政府和州政府将确保所有的“病工程”恢复正常并竣工。

“我已指示公共工程局密切监督相关工程，确保完工。”

他也提到，无法兑现承诺的承包商未来将被列入黑名单，同时也将面对拖期赔偿（LAD）。

马兹兰表示，他与工程部副部长安努亚在周二前往巡视其中2个工程，即依斯干达公主城警区总部和边佳兰石油综合中心工程。“我们保证，这些工程都将竣工。”