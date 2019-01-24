家人忍悲痛送别匀鉼·围灵柩旁回忆生前点滴 槟城大桥休旅车被撞落海死者梅匀鉼（20岁）的家属，今早在灵柩即将移出丧府之际，纷纷围在其棺木旁，回忆他生前欢乐的一面，让他走得安心、安息。

家人在匀鉼的灵柩即将移出丧府之际，纷纷围在其棺木旁，一起回忆其生前欢乐的一面，让他走得安心、安息。

（槟城．北海24日讯）槟城大桥休旅车被撞落海死者梅匀鉼（20岁）的家属，今早在灵柩即将移出丧府之际，纷纷围在其棺木旁，回忆他生前欢乐的一面，让他走得安心、安息。

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在家属眼中，梅匀鉼性格开朗、乖巧，脸上也经常挂满笑容，所以家人围在灵柩旁回忆起其生前的点点滴滴时，皆强忍着内心悲痛，以平静的心情送走他。

匀鉼的许多韩江中学同学及朋友，也来到向他告别，默送他走完人生最后一程。

除此之外，众人亲友及社团组织代表也到灵堂送别。

遗体火化

梅匀鉼的出殡仪式于今早10时开始，先由家里的小辈们跟随道士进行法事，灵柩随后移至屋前供祭拜仪式，上午10时40分举殡，送往大山脚武拉必福德正神火化场火化。

梅匀鉼驾驶的休旅车是于本月20日凌晨2时55分，在槟城大桥朝北海方向的4公里路段，遭印裔青年驾驶的一辆轿车撞至桥礅旁后，再冲撞一次而坠海，拯救人员在经过逾37小时的搜寻后，终于大桥底下第34处柱子处寻获。

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至于梅匀鉼的遗体则于22日傍晚5时45分打捞起来，并送往诗不朗再也医院太平间解剖；这起事件也牵动全国人民的心。

至于21岁的印裔司机，在接受警方录取口供后，昨日傍晚获得口头保释。

逾百名亲友及同学和朋友，以悲伤的心情送梅匀鉼最后一程