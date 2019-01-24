总检长：设4人仲裁庭．查选委会6前成员 总检察长汤米汤姆斯宣布，委任一个以退休联邦法院法官丹斯里沈立强为首的4人仲裁庭，调查6名已辞职的选举委员会成员是否在第14届全国大选中涉及不当行为。

（布城24日讯）总检察长汤米汤姆斯宣布，委任一个以退休联邦法院法官丹斯里沈立强为首的4人仲裁庭，调查6名已辞职的选举委员会成员是否在第14届全国大选中涉及不当行为。

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退休联邦法官组成仲裁庭

他今日发表文告说，仲裁庭的其他成员是丹斯里查丽哈、丹斯里苏里亚迪、丹斯里陈国华及拿督帕拉萨。他们也都是退休联邦法院法官。

他指出，国家元首是根据根据联邦宪法第114（3）、125（3）及125（4）条款作出这项任命。

28日开庭查是否涉不当行为

他说，仲裁庭将于1月28日（星期一）早上10时在巴生法庭开庭。

“虽然6名选委会成员已辞职，但仲裁庭可以自由决定他们认为合适的所有事项。”

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6名选委会成员分别是丹斯里奥曼马末、拿督莫哈末尤索夫、拿督阿都阿兹、拿督苏莱曼、拿督峇拉欣甘及拿督廖仲昌。

他说，来自大马律师公会的律师普拉瓦仁，以及总检察署的柯吉南碧盖及孔慧丽（译音）将为仲裁庭提供协助，而孔慧丽将担任秘书一职。

据报道，希盟政府于去年10月17日起开始准备设立仲裁庭，隔天，选委会的5名成员宣布辞职，其余一名委员则于11月27日辞职，辞呈从今年1月1日生效。