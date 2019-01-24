锺万学出狱·弃用中文名“阿学” 因亵渎伊斯兰教被判入狱的前雅加达华裔省长锺万学（Basuki TjahajaPurnama）周四出狱，他上周在出狱前的一封信中表示希望公众改称他的印尼全名简称“BTP”，别再用中文名“阿学”（Ahok）称呼他。

锺万学出狱后回到家中，其旁边的女子就是据传将与他的结婚的戴薇。（图：网络照）

（印尼·雅加达24日讯）因亵渎伊斯兰教被判入狱的前雅加达华裔省长锺万学（Basuki TjahajaPurnama）周四出狱，他上周在出狱前的一封信中表示希望公众改称他的印尼全名简称“BTP”，别再用中文名“阿学”（Ahok）称呼他。

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锺万学的助理马迪亚周四表示，锺万学于上午7时30分左右，离开雅加达近郊德博的监狱，并由儿子接回，将会先把时间放在陪伴家人，休息一阵。他儿子在Instagram贴上与父亲的自拍，并写道：“我爸是自由人了，感谢所有人的支持。”

虽然锺万学已呼吁支持者不要前往警察机动反恐部队总部迎接他出狱，然而一群锺万学忠诚的追随者仍然前往当地过夜等候他们心目中的“正义勇士”的出狱。

后门离去支持者扑空

不过大批支持者却扑了个空，据信锺万学和团队是从拘留所后门离去。但他们仍在监狱外为锺万学重获自由欢呼。

锺万学办理出狱手续时，他的团队也同步用手机记录这重要的一刻。锺万学脸上挂着着微笑，向镜头秀出沾上墨印的手指，照片随后迅速在印尼社群网站疯传。

值得注意的是，向来被外界视为锺万学政坛盟友的佐科威，虽然尚未与锺万学会面，不过，佐科威也于第一时间在官方脸书贴上锺万学办理出狱手续的照片，图说上写着“欢迎锺万学回来”。

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华裔背景被有心人攻击

52岁的锺万学于2014年在其前任佐科威当选总统后，成为半世纪以来，雅加达首位非穆斯林及华裔首长，也是印尼政坛中极为少数的基督徒，公众一直以其客家乳名“阿学”

称呼，这种昵称代表印尼民众对他有亲切感；但分析指，这个名字是一把双刃剑，可被有心人利用其华裔背景来攻击他。

上周，锺万学的律师团将两页亲笔信件贴在官方Instagram上，称“以下是BTP给支持者最新的信”。他在信件中称，感谢上帝最终让他败选，学会控制自己。他表示，若有机会重新选择一次，他宁可选择入狱而非连任雅加达省长一职，以免因为自己的骄纵而伤害他人。

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他还对自己以前自大和粗鲁的态度向受到冒犯的民众和雅加达公务员道歉，包括憎恨和反对他的人。他也呼吁支持者善用手中的一票在4月的大选中投给支持多元化的候选人。

出狱后弃政从商

他此前曾多次表示，出狱后会弃政从商，但仍然会支持总统佐科威。

身为基督徒的锺万学，在雅加达省长任内大力改革，拆除红灯区、整治河川与扫除贪腐，获得民众好评。

2016年9月，锺万学在一场演说中提及可兰经文，认为竞选对手利用宗教愚弄公众。该视频后来被人剪接并配上误导性字幕放上网，让人以为锺万学指该经文误导穆斯林，引发轩然大波。伊斯兰团体认为他亵渎可兰经，僭越属于伊斯兰教士的职责，发起大规模抗议。之后锺万学寻求连任失利，2017年5月因亵渎宗教遭判刑2年。但当初检方仅求处锺万学缓刑，但最后反遭重判，成为罕见的判决。他在减刑后，于周四获释。

而锺万学因亵渎宗教下狱，在世界最大穆斯林人口国的印尼，一度引发宗教不宽容的疑虑。

迎娶前妻保镖

传锺万学215再婚

锺万学据称将于2月15日再婚，迎娶前妻的女保镖。

印尼点滴新闻网报道，雅京特区地方议会议长帕拉斯迪奥上周五对媒体说：“没错，他打算2月15号结婚。”

帕拉斯迪奥是锺万学的好友。这位印尼斗争民主党（PDIP）政客也是2017年雅京省长选举锺万学-查罗特竞选团队主席。

锺万学据称将娶一名女警戴薇（Puput Nastiti Devi）为妻。戴薇是锺万学前妻林雪莉的保镖。她也曾在大都会警署重要物品保护局服役。据悉，她现在国家警察总署服役。

婚后将改信伊斯兰

另有报道指，锺万学与戴薇结婚后将改信伊斯兰，因为身为穆斯林的戴薇不能改教。

锺万学是在服刑期间于2018年4月4日与林雪莉离婚。



网传锺万学将迎娶的女警戴薇的照片。（图：网络照）

想经商或当电视节目主持人

外界关注锺万学的下一步要何去何从。据悉，目前锺万学的下一步暂不会重返政坛，而是进军商界以及担任电视节目主持人。

斗争派民主党的候选人、锺万学的秘书伊玛说，锺万学出狱后会到韩国、英国、法国和美国等国家的研讨会上演讲，谈论他被拘留期间的生活，以及他身为政府官员的一些经历。

伊玛曾表示，锺万学出狱后会成立基金会，民众可利用智慧手机的APP了解及捐款。基金会以增进民众福利为宗旨，未来参与者增加，不排除可能走向教育及健康方向。

锺万学的律师德古则告诉《雅加达邮报》，锺万学向来都想进军石油业，接下来会在印尼酒店交通圈附近寻找办事处。那里是印尼商业和政府活动的核心地区，距离锺万学之前的办事处约3.3公里。

德古说：“（新）办公室可能不会太大，但足够了。”

他也透露，锺万学将和一家私营电视台签下节目主持人合约，但“若是为了国家利益，他肯定会同意，不会拒绝回到政坛。”

至于锺万学是否会重返政坛，他的好友们多持保留态度。

锺万学的好友、民族复兴党副秘书长丹尼尔表示，锺万学曾说过不再投入政治，将专注于生意和家庭。

锺万学省长期间的副省长查罗特希望锺万学出狱后不要就踏入政治圈，先享受自由时光，外界不要把获释连结到4月的印尼总统选举。

前国会议员鲁胡特认为，锺万学出狱后不会再参与政治，锺万学曾告诉他，出狱后只想做生意，不想再碰政治，但还是会支持总统佐科威。

未来动向受注目

锺出狱支持者欢呼

锺万学的支持者周四聚集在监狱外，为他重获自由欢呼。许多雅加达市民仍然爱戴他，而去年上映的一部有关他的电影《一个叫阿学的人》更是全场爆满。他的获释，也让这起印尼政坛近年最纷扰之一的事件尘埃落定。

锺万学入狱前，他直言不讳的个性、正经的形象、削减官僚的繁文缛节、改善雅加达的拥挤交通，以及打击贪污等赢得中等阶层民众的赞誉，而成为受欢迎的政治人物。而他出狱后的动向备受注目，他的支持者希望他重返政坛，敌对的一方则认为曾引发社会的争议他不应再从政。而有媒体也认为，他不可能那么快就重返政坛。但他在出狱前发表的信中，仍然表现出关心政治，呼吁支持者在4月大选时出来投票给支持多元化的候选人。

锺万学的竞选搭档、印尼斗争派民主党（PDI-P）的查罗特去年11月曾表示，如果锺万学重返政坛，他会加入其政党。

此外，在2017年大选和亵渎案中强力支持锺万学的印尼团结党（PSI），也可能成为他重回政坛的平台。该政党的许多高层都是锺万学竞选团队的前成员，或是他出任首长时的员工。

不过，锺万学的妹妹菲菲对他出狱后的计划守口如瓶。她日前对记者说：“我不想置评，就让他出狱后来谈其私事。”



雅加达在锺万学的治理下，道路获修复、公园增多了、交通舒缓了，并取缔贪污，受到中等阶层和进步派市民的肯定。（图：美联社）

“伊捍卫者阵线”促远离政治

向警方举报锺万学导致他在亵渎指控下被调查的强硬派“伊斯兰捍卫者阵线”成员诺威指出，锺万学应该远离政治。他说：“我希望阿学不只是在印尼，在全球，也不会重犯在穆斯林之间造成不安的错误，因为伊斯兰可不是他可以批评的领域，他只应该关心他自己的宗教。”

在监狱外等待锺万学获释的其中一名穆斯林支持者茜蒂阿菲法：“我们支持他，不是因为他的宗教或信仰，是因为他的工作表现好。”

社运分子：锺万学料将成为领袖

一名来自锺万学朋友圈的社运人权分子哈山表示，锺万学内心深处的真实呼唤是政治，因此他预测他“将成为一名领袖，不管是一个政党的领袖或是这个国家的领袖”。

他说：“他是一个拼搏奋斗型的政治家，他致力打击贪污、不平等和支持民主和秩序，而招致许多人厌恶，并成为他的政治敌人。”

印尼国家科学院政治分析家桑苏汀说；“他留给我们的遗产是他的开明、诚实、勇敢、果断的领导才能以及他勇抗贪污的立场。”

锺万学周四出狱，支持者万分高兴，虽然没有见到人，他们依然聚集在锺万学服刑的监狱外，为他打气。