选委会：下午或会下雨．尽早出来投票 选举委员会主席阿兹哈哈伦呼吁金马仑选民在1月26日尽量提早到投票站投票，因为根据当天的气象报告，下午会下雨。

（金马仑24日讯）选举委员会主席阿兹哈哈伦呼吁金马仑选民在1月26日尽量提早到投票站投票，因为根据当天的气象报告，下午会下雨。

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他今日发表文告说，当天的投票时间是从上午8时至下午5时30分，但有些位于偏远地区如原住民村投票站的投票时间会提早结束，原因是需确保这些投票站的选票可在下午5时30分后顺利送抵计票中心。

他说，截至2018年12月14日（2018年第二季度）的金马仑国会选区选民册，共有3万1749名合格选民，扣除已发出的110张邮寄选票，在1月26日补选投票日当天的合格选民人数是3万1639人。

他说，这次补选的投票站数量与去年509的全国大选一样，但投票室的数目则增加了18个，即从过去的70个，增至这次补选的88个。

选委会在文告中也呼吁选民在投票日当天之前检查本身的投票站地点。选民可通过选委会的官网：<a href=http://www.spr.gov.my target=_blank>http://www.spr.gov.my</a>，或致电03-88927018，或通过手机应用程式MySPR进行查询。

若已经进行检查的选民，可把个人的投票资料包括投票站地点及投票室等打印出来，在当天到投票站提呈给第一柜台的书记（KP1）检查，以便加速投票的过程。

选民受促在投票日当天携带大马卡，或可以证明本身身份的合法文件到投票站，但千万记住除了可以把大马卡交给投票站的书记之外，不要交给其他人。