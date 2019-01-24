合理价值调整．KLCC末季净利挫47% KLCC产托（KLCC）截至2018年12月31日第四季净利下滑46.84%，至1亿8366万1000令吉，前期为3亿4551万6000令吉。

（吉隆坡24日讯）尽管办公楼和零售产业业务稳定成长，但受合理价值调整影响，KLCC产托（KLCC,5235SS,主板产业投资信托组）截至2018年12月31日第四季净利下滑46.84%，至1亿8366万1000令吉，前期为3亿4551万6000令吉。

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全年净利缩减17.43%，至7亿2491万4000令吉，前期为8亿7790万令吉。

第四季营业额增长4.05%，至3亿6634万8000令吉；全年营业额升高2.87%，至14亿零594万1000令吉。

派息10.90仙

该公司董事部建议派发每股10.90仙股息，除权和享有日分别为2月11和13日。

KLCC产托在文告中表示，不包括合理价值调整，该集团第四季税前盈利增长4.1%，主要由于零售业务营收和盈利各增长6.1%和7.7%所带动。

2018全年表现稳定，不包括1130万令吉的合理价值收益，该集团全年税前盈利增长1.2%。其中办公楼业务获100%出租率，贡献43%的营收，税前盈利微幅增长。阳光商场营业额增长3%及税前盈利增2.8%，归功租金升高和出租率增至98%。

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酒店业务营收虽增加3.1%，但盈利受折旧开销增加所冲击。

MOKL酒店面对竞争

专注加强零售业务

展望未来，由于受全球经济前景影响，该集团预期2019年继续面对挑战，MOKL酒店面对更多业者进场的竞争，未来将专注加强零售业务，并预期办公楼业务可继续提供稳定收入。