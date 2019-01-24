愿等国会重开·特朗普押后发表国情谘文 由民主党控制的众议院，正式拒绝总统特朗普在政府停摆期间到国会发表国情咨文，众议院议长佩洛西周三正式通知特朗普，押后原定下周二发表的国情咨文，表示除非政府重开，否则无法授权特朗普到国会发表国情咨文。

（华盛顿24日讯）由民主党控制的众议院，正式拒绝总统特朗普在政府停摆期间到国会发表国情咨文，众议院议长佩洛西周三正式通知特朗普，押后原定下周二发表的国情咨文，表示除非政府重开，否则无法授权特朗普到国会发表国情咨文。

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一再遭佩洛西请吃闭门羹的特朗普，表示对佩洛西的决定不感惊讶，指民主党人已“变得激进”，不想通过加强南部边境保安来打击罪案。他又表示会另觅场地发表，并直斥佩洛西阻挠他发表国情咨文，行为可耻。

不过，特朗普周三晚间在推特表示同意押后发表国情咨文，直至政府重开之后，他不会另外找会场发表，“因为没有其他地点可跟国会的历史、传统和重要相比”。

特朗普原本坚称将照计划于29日发表国情咨文，如今改变态度，佩洛西劝阻成功。

特朗普推文说：“目前政府持续停摆，佩洛西先前邀我发表国情咨文，我同意了。她之后因为政府关门改变心意，建议延期。这是她的特权，我会在政府关门结束后发表演说。”

特朗普也说，“我期待在近期发表一场“很棒”的国情咨文演说。”