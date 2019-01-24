加大使：特朗普政治干预言论·可成孟晚舟拒引渡理据 美国司法部将在近日向加拿大当局寻求引渡华为财务长孟晚舟，对此，加拿大驻中国大使麦家廉日前称，中国国家主席习近平对孟晚舟被捕事件很愤怒，他并称引渡孟晚舟“不会是个快乐的结果”。

（温哥华24日讯）美国司法部将在近日向加拿大当局寻求引渡华为财务长孟晚舟，对此，加拿大驻中国大使麦家廉日前称，中国国家主席习近平对孟晚舟被捕事件很愤怒，他并称引渡孟晚舟“不会是个快乐的结果”。

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麦家廉在温哥华接受中文媒体访问时献策，孟晚舟可针对引渡要求提出多个强力抗辩理据，包括美国总统特朗普曾说要政治干预引渡要求的言论。不过，他的言论引发争议，加拿大前驻中国大使马大维认为麦家廉此举犹如引导法官，相当不恰当。

麦家廉表示，孟晚舟的引渡聆讯可能在3月初开始，并指她有3项很强的抗辩理据，包括特朗普对案件发表了政治干预案件的言论、案件涉及治外法权因素，以及案中涉及的美国制裁伊朗行动，加拿大并无参与。

聆讯有3种结果

麦家廉说，聆讯有3种可能结果，包括孟晚舟被美国引渡，但可能要数年后才会发生，因为她可以一直上诉到加拿大最高法院；美中达成某种协议，美国不再要求引渡孟晚舟，中国也同时释放两名被羁押的加拿大公民；加拿大法官认为引渡证据不成立，释放孟晚舟。

麦家廉也证实，中国领导人及政府官员都对加拿大逮捕孟晚舟，感到很愤怒，而且严重程度超出他的能力范围。他声称，虽然他和中国官员的关系依然良好，但不足以令中国平息怒火。