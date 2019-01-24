反对派自立临时总统·马杜罗宣布委美断交 委内瑞拉政局持续动荡。委国反对党领袖瓜亚多周三自行宣布暂代总统，并获得美国和许多拉丁美洲国家的支持，总统马杜罗同日发表电视讲话，宣布与美国断交，并要求美国外交人员72小时内离境。

现任总统马杜罗（左三）强调自己仍是执政者，并宣布与美国断交。（图：美联社）

（加拉加斯24日综合电）委内瑞拉政局持续动荡。委国反对党领袖瓜亚多周三自行宣布暂代总统，并获得美国和许多拉丁美洲国家的支持，总统马杜罗同日发表电视讲话，宣布与美国断交，并要求美国外交人员72小时内离境。

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35岁的反对派领袖兼民选国会主席瓜亚多，周三在首都加拉加斯发起了数十万人的反政府大规模游行示威，并宣布为临时总统，接掌国家权力，成立过渡政府，接下来将会举行全民大选。

斥反对派策动政变

马杜罗随后在总统府外对支持者发表谈话，他宣布与美国断绝外交关系，并限定美国的外交官人员在72小时内离开委内瑞拉。马杜罗斥责反对派试图在美国的支持下策动政变，让美国政权可以从华盛顿统治该国，他强调委内瑞拉“受够了干预主义”，人民意愿是要保家卫国，有尊严地存活。

于此同时，大批民众在首都加拉加斯的多个区域涌上街头支持瓜亚多，他们高举委内瑞拉的国旗，并大喊着“马杜罗下台”、“瓜亚多当总统”等等口号。

据委国社会冲突观察组织周三透露，在委国首都和全国其他地区近两天的反政府示威中，已有13人死，多数死于枪伤，此外在巴西边境的省份玻利瓦尔也出现洗劫的情况。

自2013年起掌权的马杜罗本月10日宣誓就职，展开第2个任期，惟国内反对派、众多拉美邻国以及美国，均先后不承认马杜罗地位，指马杜罗在去年底的选举中舞弊。瓜亚多其后在多国支持下，周三按委内瑞拉宪法宣布就任临时总统，以抗议马杜罗篡权。

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美承认瓜亚多

美国总统特朗普在瓜亚多自立总统不久后，即在社媒表示华府承认瓜亚多为委国临时总统，形容马杜罗是不合法的委内瑞拉领导人，并称赞瓜亚多欲举行大选的计划。

而加拿大、巴西、哥伦比亚政府亦先后发声明跟随美国的决定。欧盟理事会主席图斯克亦表示，瓜亚多是委国民众透过合法民意授权。

而在马杜罗宣布与美国断交后，美国国务卿蓬佩奥即发表声明反击，称对方无权这样做，指华府会与瓜亚多政府建交，同时呼吁委国军方保护委国民众以及美国公民的福利和幸福，称若美国人员安全受到危及，华府将采取“恰当的行动”。

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而玻利维亚总统莫拉莱斯周三则在推特上表示与马杜罗站在同一阵线，并指美国经常插手南美洲事务。

瓜亚多不获军方拥戴

不过瓜亚多必须获得军方的拥戴，虽然他有意与军方合作实现民主，但国防部长洛佩斯在推特称，军方并不承认任何自行宣誓或有幕后黑手支持的总统。

另外，白宫官员指出，若马杜罗暴力镇压抗议者或是对瓜亚多采取行动，那么华盛顿最直接的行动可能会加强对马杜罗政府成员的制裁。特朗普政府也不排除采取海上封锁或其它军事回应。

若本周加拉斯的政治局势恶化，特朗普政府还可能对委内瑞拉石油业实施新的制裁。

委内瑞拉近年来饱受恶性通货膨胀之苦，民众长期缺粮，经济危机让许多国民都逃往邻国，成了难民。马杜罗在去年5月的大选以高票当选连任，被外界质疑选举舞弊。