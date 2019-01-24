后付互联网推动．数码网络末季净赚3.8亿 数码网络（DIGI）截至2018年12月31日第四季净利增长4.92%，至3亿7779万8000令吉，前期净利为3亿6008万令吉。

（吉隆坡24日讯）由于受到后付及互联网业务表现良好推动，数码网络（DIGI,6947,主板电讯媒体组）截至2018年12月31日第四季净利增长4.92%，至3亿7779万8000令吉，前期净利为3亿6008万令吉。

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全年赚15.4亿

派息4.80仙

全年净利为15亿4078万8000令吉，比前期净利14亿7669万8000令吉增加4.34%。

第四季营业额为16亿7471万8000令吉，较前期的16亿4453万令吉微增1.83%。全年营业额则为65亿2711万1000令吉，较前期的63亿4047万3000令吉增加2.94%。

该行宣布派发每股4.80仙的股息，将在下月27日除权和3月1日享有。

该公司发文告指出，第四季业绩表现稳健，主要是强劲的后付及互联网业务表现推动，特别是良好推行的数码化及效率策略。

第四季的服务领域营业额达14亿8200万令吉，网络服务1170万名的客户。全年服务营业额为59亿2000万令吉，营运盈利保持在健全的29亿6000万令吉，赚幅为46%。

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后付营收成长14.8%

写新高

后付领域营业额按年成长15%，至6亿6700万令吉；客户则增加7万5000名，至280万名的后付客户基础。全年的后付营业额成长14.8%，至25亿2000万令吉，或占服务营业额的43%，创下最佳表现记录。

数码网络指出，数据流量按年成长70%，客户每月数据使用平均为9.9GB，网络服务扩大至920万互联网及790万名4G-LTE客户基础，智能手机采用则达79.6%。较高的数据消费，包括预付、后付及数码业务推动整体互联网营业额按年成长13.7%，至8亿4900万令吉，或占服务领域的营业额57.3%。全年的互联网营业额达32亿3000万令吉，较前期高出19.9%。

首席执行员奥本慕迪指出，2018年公司业务保持强劲，在推动成长、效率及数码转型的同时，公司也专注于改善客户服务。

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展望未来，数码网络指出，2019年的指引包括服务营业额成长保持2018年水平、营运盈利的低单位数成长、资本开销占服务营业额比例为11至12%。