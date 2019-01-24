拥双重国籍异见作家·澳证实杨恒均在华被捕 澳洲外交部证实，拥有中国与澳洲双重国籍的异见作家兼民运人士杨恒均，在中国遭拘捕，外交部正试图调查他被捕的原因。

（澳洲．悉尼24日综合电）澳洲外交部证实，拥有中国与澳洲双重国籍的异见作家兼民运人士杨恒均，在中国遭拘捕，外交部正试图调查他被捕的原因。

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杨恒均是小说家及前中国外交官，有指他上周抵达广州市不久后失踪。

澳洲《悉尼先驱晨报》报道，杨恒均19日与妻儿前往中国，但没坐上飞往上海的预定国内航班。至于其妻袁瑞娟被短暂扣留后，获准与女儿前往上海，把女儿交托亲戚照顾后，再飞往北京接受盘问，目前已返回上海。

澳洲外交及贸易部周三晚在声明中表示，中国有关当局通知澳洲驻北京大使馆，指已拘留了杨恒均，并称外交及贸易部正试图厘清杨恒均因何事被扣留，并寻求取得领事接触权利。

中国发言人称不知情

广州当局暂时未有回应。中国外交部发言人华春莹在当天例行记者会上，回应记者提问时曾表示，不了解有关情况，将向相关部门了解。

在杨恒均遭拘捕之际，澳洲国防部长派恩周四抵达北京，与中国国防部长魏凤和等举行会谈。

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澳洲近日曾对中国逮捕2名加拿大人表示关切。中国与澳洲的关系最近也变得紧张。澳洲去年8月以安全疑虑为由，禁止华为参与澳洲的5G网络。

杨恒均早年曾在北京外交部及海南省政府工作，2000年入籍澳洲。杨着有致命系列三部曲，包括《致命弱点》、《致命武器》和《致命追杀》。他亦是一位时事评论家，经常撰写散文和时评。2011年时，亦曾传出杨恒均在华失踪的消息，但杨其后表示自己只是病倒住院，因手机没电无法与外界联系，造成误会。