交通费走低．12月通膨仅0.2% 国内固定油价效益拉低交通成本，加上食品与非酒精饮料增速减缓，促使2018年12月消费价格指数（CPI）写下低于市场预期的0.2%增长，2018年通膨更处于1%低位。

（吉隆坡24日讯）国内固定油价效益拉低交通成本，加上食品与非酒精饮料增速减缓，促使2018年12月消费价格指数（CPI）写下低于市场预期的0.2%增长，2018年通膨更处于1%低位。

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全年通膨1%

《路透社》和《彭博社》的12月通膨预测调查中值分别是0.4%和0.3%。

大马统计局数据显示，去年12月消费价格指数增长0.2%，至121.1点，主要受房屋、水电天然气和其他燃料（+2%）、餐厅与酒店（+1.3%）、酒精饮料与烟草（+1.1%）、教育（+1.1%）和食品与非酒精饮料（+0.7%）推动。

牛奶鸡涨价0.9%

占消费价格指数比重29.5%的食品与非酒精饮料年增0.7%，其中鲜肉、牛奶与鸡蛋和水果等食品次指数分别增长1%、0.9%和0.5%。蔬菜次指数跌4.4%，而外食指数则起2.7%。

按月计，12月通膨微增0.1%，而总结全年通膨率较去年增长1%。

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全国各州通膨普遍与全国水平相符，仅有联邦直辖区吉隆坡、槟城和森美兰州超标，通膨率分别为1%、0.6%和0.4%。

其中，全国多数州属的食品与非酒精饮料指数涨幅明显，联邦直辖区吉隆坡、槟城和森美兰食品与非酒精饮料指数分别起3.9%、1%和0.8%，均高于全国0.7%增幅。

扣除生鲜食品、管制品与服务价格的核心通膨则微增0.4%，当中房屋、水电、天然气和其他燃料、食品与非酒精饮料、餐厅与酒店和教育分别起2.3%、1.3%、1.3%和1.1%。

在过去12个月，我国核心通膨徘徊在-0.2至2.2%之间。