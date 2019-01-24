全球思想家·马云入十大 美国《外交政策》杂志近日评选年度全球百大思想家，阿里巴巴董事局主席马云获选为过去10年十大思想家之一，与德国总理默克尔、美国前总统奥巴马、微软创办人比尔．盖茨夫妇同列。

（华盛顿24日讯）美国《外交政策》杂志近日评选年度全球百大思想家，阿里巴巴董事局主席马云获选为过去10年十大思想家之一，与德国总理默克尔、美国前总统奥巴马、微软创办人比尔．盖茨夫妇同列。

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被指一己之力改变中国

《外交政策》认为，马云可谓一己之力改变中国社会，其创办的阿里巴巴使许多中国偏乡地区民众可以便利的进行购物，成功连结中国居民与海内外商家，并推动中国消费增长，使中国从贫穷转型为超级大国，而消费至今仍是中国经济成长最重要的支撑。

与马云并列的有西方电商代表贝佐斯，《外交政策》指出，亚马逊创办人贝佐斯带动企业从书商转型成科技巨头，囊括AI、物联网、太空等领域的创新使人印象深刻。

世界首富比尔．盖茨夫妇则是以慈善企业入选，有趣的是，与贝佐斯等美国科技巨头对立的欧盟反垄断主导者维斯塔格也在名单之中，反应出当前科技巨头与监管之间的平衡。

创新工场创办人李开复也位列科技领域的十大思想家之一。《外交政策》指出，李开复描绘出未来AI与人类共存的蓝图，并倡导人类改变工作的概念。

《外交政策》评选的“全球思想家”是指通过思想或行动对世界起到巨大影响力的人，每年评选出数十到100余人。

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大猩猩可可也榜上有名

今次百大思想家名单分十大项，除了世人熟知政商名人外，被认为是全世界最聪明的大猩猩可可也榜上有名，它入围已过世的思想家，与它一同入选的有已故物理学家霍金、遇害的《华盛顿邮报》记者卡舒吉、前联合国秘书长安南。

期刊介绍可可，并注明可可以手语交流能力吸引全世界，直到她去世时，她会的单字量已高达2000个，为大猩猩的认知能力提供新的有力证据。

台湾跨性别内阁阁员行政院政务委员唐凤，则获读者推荐入选。同样入围这一项目的还有韩国总统文在寅、美国前第一夫人米歇尔与白宫贸易顾问纳瓦罗等人。朝鲜领导人金正恩也上榜，他入选40岁以下的百大思想家。

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其他入榜的还有参与＃MeToo行动的女性、IMF总裁拉加德、欧盟竞争事务专员维斯塔格、电视主持人札卡利亚等。