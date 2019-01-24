新元首彭苏丹．副元首：霹苏丹 彭亨苏丹阿都拉殿下获选为第16任国家元首，其5年任期由1月31日起生效。

左：彭亨苏丹阿都拉。 右：霹雳苏丹纳兹林沙。

（吉隆坡24日讯）彭亨苏丹阿都拉殿下获选为第16任国家元首，其5年任期由1月31日起生效。

广告

霹苏丹续任副元首

掌玺大臣丹斯里赛丹尼尔发文告指出，霹雳苏丹纳兹林沙则获选为副元首。

马来统治者今日召开第215次特别会议并投票后，正式推选苏丹阿都拉为新任国家元首，取代在1月6日宣布退位的吉兰丹苏丹莫哈末五世。

苏丹莫哈末五世是援引联邦宪法第32条款宣布退位，这也是奉行君主立宪制的我国史无前例的事。

赛丹尼尔指出，根据宪法第三章第一部份第3条款，马来统治者会议的结果已经通知国会上下议院。

“首相敦马哈迪也已经受到知会。”

广告

新任国家元首和副元首的宣誓仪式将于1月31日举行。

8统治者出席特别会议

马新社报道，除了吉兰丹苏丹莫哈末五世缺席之外，其他8名马来统治者都出席今早11时30分在国家皇宫举行的特别会议。

这项会议由登嘉楼苏丹米占再纳阿比丁主持。会议于中午12时45分结束。

广告

与会的马来统治者有彭亨苏丹阿都拉、霹雳苏丹纳兹林沙、柔佛苏丹依布拉欣、吉打苏丹沙列胡丁、玻璃市拉惹端姑赛希拉鲁丁、雪州苏丹沙拉弗丁和森美兰最高统治者端姑慕力兹。

根据传统，国家元首由9个州的统治者轮任，依序为森美兰、雪兰莪、玻璃市、登嘉楼、吉打、吉兰丹、彭亨、柔佛及霹雳州。

这也是各州统治者进入第二轮的轮任，首6州的苏丹已先后出任元首。

次轮候任元首的各州统治者人选，分别来自彭亨、柔佛及霹雳州。