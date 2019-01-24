首款支持NSA及SA网络架构．华为5G Modem全球最强 华为5G发布会周四在北京举行，华为当天发布5G调制解调器（Modem）“巴龙5000”，称其为全球功能最强的调制解调器。

（中国．北京24日讯）华为5G发布会周四在北京举行，华为当天发布5G调制解调器（Modem）“巴龙5000”，称其为全球功能最强的调制解调器。

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华为消费者业务执行长余承东表示，“巴龙5000”为全球首款完全支持NSA（非独立组网）和SA（独立组网）网络架构的5G调制解调器。

“天罡”晶片算力强2.5倍

华为还发布名为“天罡”的首款5G基站晶片组，华为称，该晶片可将运算能力大幅提高。

据介绍，该款5G晶片在算力、频宽、积体电路的集成度上，皆有取得了重大突破，华为指出，“天罡”晶片算力将比以往晶片增强约2.5倍。

此外，余承东还透露，在1个月后于西班牙巴塞隆纳举行的MWC上，华为将发布首款5G折叠商用手机，该手机将搭配华为5G终端晶片巴龙5000和麒麟980处理器。

华为已在旗下高端手机及服务器使用自家芯片组，但华为曾表示，无意成为与英特尔及高通等企业竞争的芯片供应商。

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余承东还宣布，华为推出全球速率最快的5G CPE Pro（接收wifi信号的无线终端接入设备），现场测试数据显示，该款设备速率稳定在3.2Gbps。

华为5G CPE Pro是目前速度最快的WiFi，可帮助实现智慧家庭。

今年全球最大智慧手机厂商

余承东表示，2018年华为消费者业务（CBG）营收超过520亿美元（约2151亿令吉），成为华为营收最大业务部门；华为的其他手机配件，耳机等营收都增长了一倍；PC收入则上涨了335%。

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过去一年，华为共发布41款快充智慧手机。路透社报道，华为方面还透露，最早可能在2019年内成为全球最大智慧手机厂商。

根据市场调研公司IDC的数据，2018年第二季，华为首次超越苹果，仅次三星，成为全球第二大手机厂商。从全年销量来看，苹果依然排名第二，领先于华为。

已获30商用合同

华为常务董事、运营商BG总裁丁耘在会上透露，目前华为已经获得30个5G商用合同，其中欧洲国家18个、中东国家9个、亚太地区3个，同时25000多个5G基站已发往世界各地。

华为5G产品线总裁杨超斌也介绍了华为5G的优势，他指出，5G大宽频、多天线能实现百倍容量提升，是4G社区的97倍；此外，5G节省了35%的交付周期，大量减免了安装工序，部署方便；维护方面也节省了上站的工序。

杨超斌说：“华为全系列全场景极简5G解决方案，在兑现5G极致性能和体验的同时，能够大幅提升部署和运维效率，使5G部署比4G更简单”。

中国5G技术蓄势待发，而华为已经在超过10个国家部署5G网路，并计划未来12个月再进入20个国家，不过，近日华为面对越来越多政府的严加检视及封杀，令其发展出现挑战。除了美国、英国、德国、澳洲，法国近日也警告，于5G网络中使用华为的设备，会有“风险”。

5G能以瞬间速度传输庞大数据，以操控自驾车或众多消费和健康产品的远端存取。华为针对这科技，已砸数十亿美元投资研发，华为董事长梁华早前在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛中指出，华为不会对未来的数码社会构成威胁。