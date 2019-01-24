“内需为成长动力”．国行维持3.25%利率 国家银行一如市场预期在今年首次议息会议按兵不动，维持3.25%隔夜政策利率（OPR）不变。

（吉隆坡24日讯）国家银行一如市场预期在今年首次议息会议按兵不动，维持3.25%隔夜政策利率（OPR）不变。

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这是政府去年11月公布第三季经济成长减缓到两年新低的4.4%以来，国行的首次议息会议。

货币政策委员会透过文告表示，当前利率水平的货币适中度与其政策立场一致，委员会将继续观察和评估来权衡环绕国内经济增长和通膨展望的风险。

全球增长动能趋缓

委员会指出，尽管全球经济持续扩张，发达经济体就业依旧稳定，亚洲内需也持续强稳，但全球经济增长动能开始出现缓势，其中主要经济体增长开始减速。

“此外，贸易磨擦开始对全球贸易与投资带来显著影响，经济情况趋紧与金融市场动荡，加上政治与政策不明朗性与债务水平日趋膨胀等因素更进一步对增长前景带来压力。”

不过，委员会认为，大马最新指标显示经济持续稳步扩张，其中内需依旧是今年国家经济增长的主力，主要是私人消费将持续获得稳定就业和薪酬增长扶持，同时私人投资也获出口与国内导向工业多年投资项目支撑。

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私人领域抵销财政紧缩冲击

“虽然政府落实财政改革，导致公共领域开销减少，但私人领域活动稳步增长料可抵销相关冲击。

不过，碍于全球经济增长趋缓，外围领域表现可能呈现疲态，潜在下行风险将来自贸易磨擦潜在升温和原产品相关冲击。”

整体来看，委员会认为，今年大马经济料持续走在稳定增长轨迹上。

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“虽然全球大事频发，导致全球市场起伏不定，但国内金融市场依旧稳定。国内货币与金融环境依旧有序发展，并为经济发展带来扶持。金融领域依旧良好，金融机构仍以强劲的资本与流动性缓冲空间进行营运。”

更重要的是，国内经济依旧保持稳定经济增长、低失业率和经常账盈余等基本面韧性，因此国家银行未来将继续透过货币操控来确保系统流动性充裕，以支持现金与外汇市场和仲介活动有序运作。

今年通膨料温和走高

通膨率方面，委员会指出，2018年平均通膨率为1%，今年通膨率将温和走高，主要是消费税对物价影响将在年杪开始消散，但总体通膨走势仍取决于全球油价表现。

“不过，在缺乏强劲需求压力下，总体通膨将持续受抑。”

油价跌+贸易战

国行降息压力加大

彭博社经济学家塔玛拉亨德森认为，在油价下滑和美中贸易争端影响之下，国行降息压力加大。

她指出，如果油价回升和风险偏好恢复，贸易紧张局势也没有进一步升级，国行对2019年经济和物价保持稳定的预测仍然可以实现。

降息恐削弱债券回酬率吸引力

她表示，油价暴跌确实加重出口收入和政府财政压力，但选择降息扶持经济，却可能削弱债券回酬率的吸引力。在这种情况之下，如果出口疲软，马币恐怕会再次承压，这将造成政府更难以重组债务。

她指出，2018年12月通膨率降至0.2%，全年均值为1.1%，不到前一年3.9%的三分一。

“随着减税效应消退，预期下半年通膨将回到2%水平。”

她预计，2018年经济成长将减缓，主要是出口和投资增速放慢，尽管如此，家庭开销依然强劲，第三季按年增长了9%。

她表示，短期而言，新政府打贪及提高财政透明等措施，确实会影响经济成长，却能够带来长远的好处。

“如果说近年来一马公司丑闻让投资者望而却步，在政府整顿后，外资将有望逐步回归。”