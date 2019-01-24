众星悼念冯伟衷．郑惠玉：意外来得太突然 新传媒“阿姐”郑惠玉、曾在新传媒拍剧的童缤毓、与冯伟衷组新传媒“八公子”的其余七公子等人，皆在社交网上怀着伤痛心情哀悼他。

（新加坡24日讯）经过多番抢救后，新加坡艺人冯伟衷（AloysiusPang）因伤势过重，于昨晚8时45分在纽西兰怀卡托医院（WaikatoHospital）不幸离世，终年28岁。

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新传媒“阿姐”郑惠玉、曾在新传媒拍剧的童缤毓、与冯伟衷组新传媒“八公子”的其余七公子等人，皆在社交网上怀着伤痛心情哀悼他。

郑惠玉写下：“只合作一部剧，与你的戏份不多。一次外景车赶不及送我回电视台，贴心的你主动送我一程，你是不顺路的，但你说难得可以跟我聊聊。你跟我分享你小时候叛逆的时期，家人对你束手无策。后来许振荣辅导你，让你走向正轨，过后加入他的艺人公司。言谈中觉得你很成熟很懂事，处事也很得体、细心，非常喜欢这小男生。工作认真，戏又演得好，态度佳，台前幕后人都对你赞赏有加，荣少真的把你调教得很好。原以为来日方长，有机会再作……意外来的太突然，知道你也努力了，Aloysius小弟，一路走好。”

童缤毓也发文称：“根本无法入眠，在飞机上念了无数遍往生咒，心里还期望着这是一场梦，希望一落地发现这是你跟我们开的玩笑。结果，一开电话看见的都是你离开的新闻……你的聪慧、谦虚、善良、礼貌、真诚和一切的好，都将永烙心中……一路好走，弟弟。”

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