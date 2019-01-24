涉偷车 行窃案 . 扣5人 起赃物 警方昨日凌晨在一项突击行动中，先后逮捕5名涉嫌偷车及破屋行窃案的“La Kia Teck”团伙的同党

警方再逮捕5名“La Kia Teck”团伙的同党。图为美里警区主任林明城（左二）展示在其中一名嫌犯住家起获的仿真枪。

（美里24日讯）警方昨日凌晨在一项突击行动中，先后逮捕5名涉嫌偷车及破屋行窃案的“La Kia Teck”团伙的同党，起回一辆失窃并被肢解剩下车头的罗里、一辆轿车及赃物。

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另外，警方也在其中一名嫌犯的住家搜出一把仿真枪及弹夹。



美里警区主任林明城助理总监今早在新闻发布会上指出，随着5名嫌犯落网，警方成功侦破7宗案件。警方也将调查拥有仿真枪支的动机及目的。



警方昨晚凌晨5时20分突击埔奕2号路某住家，逮捕4名介于25至43岁的嫌犯。警方过后到柏迈再也区将相花园某住家逮捕第5名嫌犯，并在嫌犯的家中起获一把假枪及弹夹、一把短刀、2把偷车工具、2个大马国注册车牌、2个汶莱注册车牌和11台手机。



警方检查4个车牌后发现，有关车牌是于2018年6月至今年1月初被偷车子的车牌。最近一宗偷小型罗里案件于本月4日发生。



案件援引刑事法典379A条文（偷车），457条文（破屋行窃）及1960年军火法令第36条文（拥有仿真枪支）调查此案。



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