金正恩满意特金二会有成．韩媒：美朝共识2020年前朝无核化 第二次美朝峰会将于2月底前举行，韩媒报道美朝双方有共识，朝鲜将于2020年底前完成无核化，美国则会放宽制裁。

图为金正恩（右）听取金英哲汇报访美成果。（图：法新社）

第二次美朝峰会将于2月底前举行，韩媒报道美朝双方有共识，朝鲜将于2020年底前完成无核化，美国则会放宽制裁。

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与此同时，朝鲜官媒周四报道，朝鲜领导人金正恩高度评价美国总统特朗普，并对朝鲜代表团与美国官员最近就第二次“特金会”的会谈结果表示满意。

韩国《东亚日报》周四报道，就第二次“特金会”，美朝双方达成共识，包括推动朝鲜达成在2020年底前，完全实现无核化；美方提出会在平壤设立联络办事处，及放宽石油进口限制等措施。

而朝鲜朝中社则报道，金正恩已听取早前访美的朝鲜劳动党副委员长金英哲汇报，其间金英哲转达特朗普亲笔信，金正恩表示“极满意”，又称朝方信赖特朗普积极的思路，高度评价美方表现出解决问题的果断及意志。报道暗指朝鲜如今将专注于与特朗普坐下来讨论，以取得会谈成果。

此外，金正恩也已下令，要为特金二会做好工作准备。



