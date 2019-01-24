去年破案率57%·雪警严打罪案表现佳 雪州警方过去一年在打击各种罪案方面取得不俗的成绩，其中在近年重点关注并严打的非法赌博活动方面，警方的表现也可圈可点。

（沙亚南24日讯）雪州警方过去一年在打击各种罪案方面取得不俗的成绩，其中在近年重点关注并严打的非法赌博活动方面，警方的表现也可圈可点。

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雪州总警长拿督马兹兰今日在总结过去一年的罪案数据时指出，警方去年共接获2万1426宗罪案投报，同比前年2万6075宗减少了4649宗（17.83%），而去年的破案率高达57.38%，相等于1万2295宗。

“其中暴力罪案侦破了3557宗，财物损失罪案则侦破8738宗。”

他指出，去年共有387人在1959年防范罪案法令下受到对付，他们分别涉及暴力罪案（199人）、财物损失罪案（160人）、私会党活动（19人）、非法赌博（3人）、卖淫活动（3人）及贩卖人口活动（3人）。

“而今年至昨日才23天，已有57人在同样法令下受对付。”

捕219私会党徒

他说，警方去年一共逮捕219名分别来自08党、36党、24党、18党、21党和红猫党的私会党徒；他们当中有63人在2012年国家安全罪行（特别措施）法令下受对付，另有20人在社团法令下被对付。

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此外，他说，警方也针对卖淫活动展开了919项取缔行动，并逮捕2719人助查；今年至今则有59项取缔行动，逮捕了287人。

另外，他说，为了严打非法赌博活动，警方频密展开取缔行动，其中3445项行动取得成果；今年至今，警方针对网络赌博和地下万字等等展开了29项取缔行动，并逮捕286人助查。

他指出，警方去年一共逮捕了5965涉及非法赌博罪行的人，并起获1万3139台桌面型电脑、手提电脑、赌博模拟机和平板电脑等等赌博工具。

他说，网络赌博目前已成趋势，这也导致警方的监察工作加难。尽管如此，警方自去年10月份别在安邦和沙登地区破获8个计算中心，当场起获48台桌面型电脑、13台手提电脑和257台手机并逮捕93人，其中36人已在防范罪案法令下被对付。

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148人涉毒落网

另外，警方在打击毒品活动方面也取得正面的成绩，去年有148人在1985年危险毒品（特别措施）法令下被捕，而案件提控率则高达58.5%。

他说，警方一共起获市值7080万令吉各类毒品，并扣押了总值逾1040万令吉各种从贩毒活动得来的财产，包括公寓、地皮、交通工具及银行户头等。

“商业罪案方面，警方去年开档调查了4883宗共造成5亿1950万令吉损失的案件，占最多数的诈骗案有4140宗，涉及3亿6070万令吉损失。”

他指出，商业罪案提控率从前年19.27%增至去年的33.27%。

至于交通调查及执法组的数据统计显示，虽然去年接获的车祸投报增加，但庆幸的是死亡车祸率却在下降。

他说，警方去年一共接获16万3007宗车祸投报，同比前年15万4956宗增加了8051宗（5.2%）；去年死亡车祸投报有1046宗，同比前年1087宗减少了41宗，相等于下降了3.8%警方去年针对驾驶人士各种违规行为一共发出120万零753张交通罚单。