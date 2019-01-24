女校工过路被撞死·随行同事逃劫 两名校工越过马路要步行到学校时，后方突然有一辆轿车飞驰而来，当场将来不及闪躲的女校工撞飞，其同事则与死神擦身而过并没受伤。

闭路电视拍到死者遭不明车子撞到的一幕。

（八打灵再也24日讯）两名校工越过马路要步行到学校时，后方突然有一辆轿车飞驰而来，当场将来不及闪躲的女校工撞飞，其同事则与死神擦身而过并没受伤。

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肇祸司机撞后逃

事发后肇祸司机非但没有停下车子，反而继续开车驶离事故现场，但整个案发过程被附近住宅区的闭路电视拍到，唯轿车车牌非常模糊；截至今午，肇祸司机仍没现身警局报案。

这起撞后逃车祸于昨天早上6时15分，在柏西兰慕尼（Persiaran Murni）前往首邦市USJ5区方向路段发生。

梳邦再也警区主任阿兹林助理总监指出，女死者（60岁，校园清洁工人）与1名男同事是准备步行到首邦市USJ14区国中上班，不料却在越过公路时遭1辆不明轿车撞倒，导致她头部及右小腿断裂，严重受创当场毙命，其同事则是成功闪避，没有受伤。

“死者遗体较后被送往马大医药中心进行解剖；警方援引1987年陆路交通法令第41（1）条文调查此案。”

阿兹林呼吁民众，若有任何有关此车祸的情报，可拨电至017-9074893向查案官菈娜警长提供消息。