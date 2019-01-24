孤儿院出现狼司机．买手机给受害者当补偿 孤儿院狼司机竟对未成年少女下手，两次性侵少女得逞，还买了新手机给少女当作补偿，最终也因该手机被孤儿院副院长发现后而落网。

孤儿院司机竟对院内年仅15岁的少女伸出狼爪，两次性侵得逞。

（古晋24日讯）孤儿院狼司机竟对未成年少女下手，两次性侵少女得逞，还买了新手机给少女当作补偿，最终也因该手机被孤儿院副院长发现后而落网。

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性侵案是于本月21日8时许，由副院长报案后才揭发。性侵案是在17哩新生村某孤儿院内发生，巫裔嫌犯（46岁）已婚。

据警方消息称，嫌犯是去年3月中旬首次向当时只有15岁的受害者下手。

他把她诱骗到孤儿院无人的房间性侵得逞，而受害者也因害怕从未透露遭性侵。

嫌犯在隔一个月后某下午又狼性大发，把受害者拉到孤儿院的礼堂边再度性侵，但受害者因疼痛而哭泣，嫌犯也因此打消念头，放她回房。

副院长揭发兽行报警

两个星期前，副院长在检查院内孩子情况时，发现受害者竟有手机，进一步逼问下，受害者才一五一十吐出难言之隐，揭发嫌犯为了补偿受害者，才买了手机给她。

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副院长从受害者口中得知嫌犯兽行后，立即带受害者前往警局报案，并由警方把她带往中央医院检查，证实下体确实有撕裂伤，有曾经被性侵迹象。

警方随后全力侦办此案，并在22日傍晚六时许，掌握到嫌犯的下落后，前往其住家逮捕他。