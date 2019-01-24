亚洲杯·卡塔尔表现完美·韩国可别再留力了 与上半区两场强弱分明的比赛不同，亚洲杯下半区悬念丛生，韩国将对阵目前为止表现完美的卡塔尔。

（阿布扎比24日综合电）与上半区两场强弱分明的比赛不同，亚洲杯下半区悬念丛生，韩国将对阵目前为止表现完美的卡塔尔。

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虽然韩国有着“流量担当”孙兴慜，但他们似乎还没展示出绝对的统治力，小组赛中只是小比分战胜了菲律宾和吉尔吉斯，在16强中又险胜巴林才晋级。

或许韩国队是在为了决赛保留实力，但此番，他们面对的是目前4战全胜、打入11球不丢1球的卡塔尔。从纸面实力来看，韩国更胜一筹且卡塔尔多名队员因黄卡被禁赛，世界排名53的韩国打排名93的卡塔尔似乎不会有意外，但卡塔尔如果延续状态，想必韩国也没100%的把握杀入4强。

阿联酋澳洲状态都不佳

下半区的另一场比赛是阿联酋对阵澳洲，或许这是8强中最具看点的一场。4年前，澳洲在主场2比0淘汰阿联酋进入亚洲杯决赛，4年后卫冕冠军失去了主场优势，阿联酋又能否在家门口实现复仇？

本届亚洲杯，两队的实力都没想象中出色，澳洲举步维艰，通过与乌兹别克的点球大战艰难迈过了16强。随着卡希尔和布雷西亚诺等老将退出赛场，这支球队正在经历更新换代的阵痛，实力与4年前相比已经下滑不少。

反观阿联酋队，奥马尔因十字韧带撕裂缺席了本届大赛让东道主失去了一个有力武器。在淘汰赛中，阿联酋也是踢到加时才战胜吉尔吉斯晋级。

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不过从世界排名来看，澳洲第41的排名还是比东道主第79位高出不少。阿联酋占尽主场优势，所以两队此番较量胜负难料。