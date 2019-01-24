曼联7连胜让枪手胆颤．伊梅利：红魔变恐怖了 阿申纳将在英足总杯第4圈中主场迎战换帅后7连胜的曼联，枪手主帅伊梅利出席了赛前新闻发布会并表示，红魔变恐怖了，同时称球队需要在冬窗签下一些球员。

22岁前锋拉什福德在曼联7连胜中攻入5球，如无意外他将继续首发对阵阿申纳。（图：法新社）

（伦敦24日综合电）阿申纳将在英足总杯第4圈中主场迎战换帅后7连胜的曼联，枪手主帅伊梅利出席了赛前新闻发布会并表示，红魔变恐怖了，同时称球队需要在冬窗签下一些球员。

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这支索尔斯克亚率领的曼联与穆里尼奥执教时判若两队，伊梅利认为这是一支完全不同的红魔。“虽然他们还是一样的球员，但他们现在的表现非常出色。我看了他们的上一场比赛（2比1胜布赖顿），每名球员都充满信心，现在的曼联很危险。这是一个非常巨大的考验。我们赢得了13个足总杯冠军，他们赢了12个。”

去年12月在英超首循环交手时，双方在老特拉福战成2比2。

枪手防守渐佳

上周末零封切尔西的阿申纳在主场2比0胜出，伊梅利认为这很重要，“这是我们每场比赛都要面临的挑战，但我认为在更早一场对阵西罕的比赛中我们本可以在防守上做得更好，我们丢了一球，但并没给对手太多机会。我们最近两场比赛的防守比之前更好。”

谈及后防线上的科斯切尔尼与贝莱林，伊梅利表示：“科斯切尔尼过去两场比赛的表现正是我们想要的。伤愈复出后，找回信心是很必要的，其身体也恢复到之前的水平。关于贝莱林的伤病，我认为其伤病对于职业球员来说是可承受的，他已经准备好从伤病中强势回归了。”

关于冬季转会，伊梅利称阿申纳还在努力中，“这很难，我认为我们需要、也有能力签下一些球员来应对目前的伤病情况（霍尔丁、维尔贝克和贝莱林）。但我们可以用现有球员来比赛，我们只想签下1到2名能够真正帮助我们取得好成绩的球员。”