印尼羽球超级500赛．8强首战安东森．李梓嘉全力争胜 大马的李梓嘉今日在印尼羽球超级500赛男单次圈赛中以直落两局淘汰泰国的西迪龚，复赛硬碰丹麦的安东森争进半决赛；中国的奥运冠军谌龙和丹麦的安赛龙也纷纷奏凯挺进8强。

大马的李梓嘉以两局淘汰泰国的西迪龚后，8强将硬碰丹麦的安东森。

（雅加达24日综合电）大马的李梓嘉今日在印尼羽球超级500赛男单次圈赛中以直落两局淘汰泰国的西迪龚，复赛硬碰丹麦的安东森争进半决赛；中国的奥运冠军谌龙和丹麦的安赛龙也纷纷奏凯挺进8强。

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梓嘉今日只花了40分钟就以21比13、21比13淘汰西迪龚，这也是梓嘉连续两周战胜对手，复赛对手是丹麦安东森，后者世界排20，而梓嘉目前位居世界排名35。

在闯进复赛后，梓嘉接受《星洲体育》的访问时表示，能够连续两周战胜西迪龚，这也给他添增不少信心。

他说，从比数上看似轻易获胜，但是对手在比赛中也给他不少挑战，胜得并不轻松。

对于明日的复赛对安东森一役，梓嘉认为两人尚未交过手，不会给自己太多的压力。“最重要是专注在场上的比赛，不要有任何的心理包袱，全力去打就是了。”

若是李梓嘉能够拿下安东森，届时在下半区半决赛的对手可能是中国次号种子石宇奇或印度的斯里坎。

双龙战8强上演

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在男单上半区中，中国4号种子谌龙以21比19、21比10击退泰国的甘达蓬，复赛对手是丹麦6号种子安赛龙。

安赛龙今日在另一场男单次圈赛中以21比11、21比9轻取日本的常山干太晋级。

上半区另两场男单次圈赛，若无意外，日本的首号种子桃田贤斗和印尼的7号种子安东尼应可挺进复赛。

在女单次圈赛中，中国的两名好手3号种子陈雨菲和6号种子何冰娇及泰国的7号种子拉查诺都先后奏凯，率先报到女单8强。

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其他女单夺冠热包括印度次号种子辛胡、日本4号种子山口茜、西班牙5号种子马琳及印度8号种子赛娜都有待稍后上阵。