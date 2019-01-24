hiSG研究：或为健康着想·胖子比瘦子更爱运动 最新研究显示，运动量高的人当中，有更多是肥胖者，瘦子反而不爱动。

（新加坡24日讯）最新研究显示，运动量高的人当中，有更多是肥胖者，瘦子反而不爱动。

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新加坡保健促进局去年中试行大型研究计划“Health Insights Singapore”

（简称hiSG，意指洞悉新加坡人健康的大型调研），约2000名21岁至40岁的工作人士，各获当局提供一个健身表FitbitIonic，在下载当局的hiSG应用后，健身表会自动把参与者的步行量、睡眠时间和心跳频率等输入应用。用户也能通过拍照或搜寻名字，记录每餐所吃的食物。

至今所得数据显示，活动量最低的群体当中有15%是体重不足者，比其他群体的比率高。日均有至少71.5分钟中至强度运动，且步行超过万步的“运动狂热分子”当中则有多达40%是超重和肥胖者，比其他群体的比率都高；活动量最低者仅有19%超重和肥胖。

活动量最低37%有孩子

当局也发现，活动量最低的群体有多达37%育有儿女，而照顾孩子或是导致他们无暇多做运动的原因之一。

保健促进局局长徐永刚受访时指出：“我们以往认为要鼓励活动量很少的人多运动，但数据显示他们其实有不少是体重不足的，那他们自然觉得自己没必要去运动。反观运动量最高的人有不少是肥胖者，他们很可能是为了健康着想而积极运动。我们有了这样的数据，就能根据个别情况，更好地提供适用于个人的健康贴士。”

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举例来说，全国指导原则建议18至69岁者每周应有至少150分钟的中度至强度运动，也就是日行万步。

当局下来一个月内有意通过应用收集用户一天内的情绪变化。

选择不开车做到日行万步

生了两个孩子的中学老师参加新计划后，从每天只走五六千步，增加到日行万步。

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陈加凌（35岁）在医院工作的妹妹去年通知她有这项大型研究计划后，她就决定参加。

“我以前每天可能只走五六千步，现在每天都会尽力达到至少一万步。例如，我两个女儿每周五有芭蕾舞课，但上课时间一前一后，我现在就选择不开车，而是带她们走路上下课。每趟要走10到15分钟，来回两次就可能步行至少一小时。”

陈加凌目前在中学执教，她从去年起也开始每周二做一小时的伸展运动，每周四做一小时的健身操皮拉提（pilates），以及不定时到健身中心。

此外，她原本每晚只睡约6小时，目前则增至七个多小时，也会尽量在睡前少用手机，改善睡眠品质。

她生下小女儿之后因超重20公斤而开始改变饮食，少吃白饭和含糖食品等，这两年已成功减重10公斤。她通过应用记录每一餐而更加注意不同食物的卡路里含量，她以前喜欢吃糖分较高的白巧克力，她现在尽可能选吃纯巧克力。