博阿滕处子秀0射门．巴塞2球遭公牛撞翻 第一次为巴塞罗那出场的加纳前锋博阿滕在皮斯胡安球场没有一脚射门，巴塞罗那连续39场比赛破门的纪录戛然而止。

（马德里24日综合电）第一次为巴塞罗那出场的加纳前锋博阿滕在皮斯胡安球场没有一脚射门，巴塞罗那连续39场比赛破门的纪录戛然而止。

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西班牙杯对塞维利亚的8强首回合，巴塞主帅巴尔韦德做出了相当大胆的选择，加盟之后仅仅参加了1次合练的冬窗新援博阿滕首发出场，在出场的63分钟内仅有的数据是2次被对手侵犯以及1次犯规，最终巴塞0比2不敌塞维利亚。

在穆尼尔离队之后，巴塞罗那在中锋位置上只有苏亚勒一人，尽管巴尔韦德实验了登贝莱、梅西改打伪中锋的战术，但巴塞还是未雨绸缪，迅速签入了博阿滕。

此前，巴尔韦德指出，“我认为博阿滕能够迅速出场且是适合我们的人选。”

更令人惊讶的是，博阿滕的锋线搭档是阿莱尼亚与马尔科姆，这意味着梅西、苏亚勒、库蒂尼奥和受伤的登贝莱4名锋线主力不是留在替补席，就是没进入大名单。

巴塞罗那的进攻往往强调中前场的流畅配合，但前场有了博阿滕这样的桥头堡，巴尔韦德改变思路，巴塞上半场的进攻战术颇为简单直接，不是禁区前的远射是中场迅速将球直塞到禁区内，让阿莱尼亚或马尔科姆去把握机会。

与新队友缺乏默契难展实力身强体壮的博阿滕与队友缺乏默契，让他很难得到展示自己能力的机会。在萨拉维亚第58分钟打破僵局之后，巴尔韦德很快做出调整，用苏亚勒与库蒂尼奥换下了博阿滕和马尔科姆。塞维利亚前锋耶德尔第76分钟再下一城，尽管巴尔韦德连续换上3名主力，但巴塞罗那的表现仍然没起色，全场只有10射1正。

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如果巴塞罗那能够在主场逆转晋级，那么博阿滕或许还会在西班牙杯得到首发出场的机会。然而，近34年巴塞从未在首回合落后2球局面下逆转。

这也是巴塞罗那本赛季首次净负对手2球以上，上回输给塞维利亚是2015年，梅西同样缺席。