耀新御宇不敌双塔．马2混双携手闯8强 大马的2支混双里约奥运亚军陈炳顺与吴柳莹、吴顺发与赖洁敏今日在印尼羽球超级500赛中齐齐告捷，闯进8强；不过，大马男双王耀新与张御宇却在次圈以13比21、18比21不敌中国的双塔组合兼次号种子李俊慧与刘雨辰。

大马的陈炳顺（左）与吴柳莹昨日在印尼羽球超级500赛混双次圈赛中，以两局淘汰英格兰的本连与杰西卡，挺进8强。

（雅加达24日综合电）大马的2支混双里约奥运亚军陈炳顺与吴柳莹、吴顺发与赖洁敏今日在印尼羽球超级500赛中齐齐告捷，闯进8强；不过，大马男双王耀新与张御宇却在次圈以13比21、18比21不敌中国的双塔组合兼次号种子李俊慧与刘雨辰。

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列6号种子的炳顺与柳莹是以21比13、21比10轻取英格兰的本连与杰西卡，明日复赛对手也是另一支英格兰强档艾利斯与罗伦史密，有望再下一城，届时半决赛对手可能是印尼里奥冠军旦都威与莉莉雅娜。

顺发与洁敏今日发挥不俗，坚持了57分钟才以3局21比19、21比23、21比7力挫英格兰7号种子克里斯安库与加布里尔安库，复赛对手料是中国首号种子郑思维与黄雅琼。

邹美君李明晏止步次圈

在女双次圈赛中，大马的邹美君与李明晏苦战77分钟后，最终以21比19、21比23、14比21不敌泰国8号种子钟柯潘与拉温达，无缘8强。

大马尚有另一组女双许嘉雯与叶铮雯有待上场。