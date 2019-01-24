将麦迪逊变成自己主场．大胡子61分创生涯新高 在“篮球圣地”麦迪逊花园广场，“大胡子”哈尔登完全把这里当成了自己的主场！

哈尔登（右）追平了科比在麦迪逊广场花园的最高得分纪录（61分），并列成为在纽约主场得分最高的客队球员。（图：法新社）

（纽约24日综合电）在“篮球圣地”麦迪逊花园广场，“大胡子”哈尔登完全把这里当成了自己的主场！

广告

哈尔登在火箭以114比110击败纽约人一役表现出色，全场得到61分创造生涯纪录，同时追平科比．布莱恩特在麦迪逊花园广场的得分纪录。自从2000年的奥尼尔以来，哈尔登成为第一个打出得分与篮板60+15的球员。

哈尔登全场三分球20投仅5中，但罚球25罚22中，他也成为NBA历史上第一个同时出手20次三分球和20次罚球的球员。

比赛中，哈尔登在外线完成“打四分”、中距离后撤步得分、外线后撤步投中三分……得分完全随心所欲，纽约人无法给他造成多少压力。

恩比德单季40次两双拔刺

另一边厢，马刺7人得分上双仍然以120比122惜败费城76人。76人最后时刻逆转，恩比德功不可没，全场砍下了33分17篮板的数据，这是他赛季至今第40次获得两双数据，排名联盟第一。他也成为1993/94赛季的威瑟斯庞之后，第一位在单赛季至少拿下40次两双的76人球员。

在110比106力克暴龙的比赛中，溜马大将奥拉迪波右膝受伤，被担架抬出现场。经过初步检测，溜马方面担忧他需要动手术，这次伤病可能会导致奥拉迪波赛季报销，他将在明天进行磁核共振检查。

