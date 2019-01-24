澳网．胜者将成新世界一姐．柯薇决战大坂 日本的大坂直美今日在澳网女单半决赛中经过3盘激战，淘汰捷克的卡罗丽娜．皮索娃，决赛迎来捷克8号种子柯薇托娃争夺冠军。

（墨尔本24日综合电）日本的大坂直美今日在澳网女单半决赛中经过3盘激战，淘汰捷克的卡罗丽娜．皮索娃，决赛迎来捷克8号种子柯薇托娃争夺冠军。

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列4号种子的大坂直美，以6比2、4比6、6比4力挫7号种子皮索娃，而8号种子的两届温网冠军柯薇托娃则以7比6（7比2）、6比0拿下美国的新秀柯琳丝，首次踏进澳网决赛。

这是大坂直美继去年美网之后，连续两项大满贯闯进决赛。而她与柯薇托娃在决赛不但争夺冠军，胜者也将成为新的世界第一。目前大坂直美世界排名第4，而柯薇托娃则是世界排名第6。

大坂对自己信心满满

21岁的大坂直美在赛后表示，她在决胜盘一直告诉自己，一定要挺住，坚持下去。取得这场胜利让大坂信心大增，她自信地说：“我有机会在美网夺冠后，再添另一个大满贯冠军。”

柯薇托娃表示，她很幸运在首盘抢七获胜，拿下决赛权非常不容易。柯薇托娃曾在2016年遭受被匪徒袭击后受伤，这场胜利证明她能从受伤低潮中走出来，证明自己还有能力闯进大满贯决赛。

虽然柯琳丝出局，但是她的世界排名从一年前的第167跳到目前的35，澳网后还将升上第23，全年表现让人括目相看。