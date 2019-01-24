新歌《有留下地址》MV．钟小冰“女追男”呼太过瘾 这次圆梦推出首张专辑，钟小冰开心表示就像本地音乐人黄俊铭和罗健升为她量声定做的主打歌《喝彩》里头描述的：“青春不要留白，有梦想就去追求！”

“大姐”罗翎允（左）及“二姐”罗可倪（右）为“师妹”钟小冰站台。罗可倪投诉“二姐”称号把她给叫老了，因在公司旗下歌手当中，自己还是年纪最小的。（图：星洲日报）

（八打灵再也24日讯）钟小冰在新歌《有留下地址》MV中上演“女追男”，让她直呼太过瘾，但在现实中却绝对不会发生在她身上，因为她始终觉得女生本来就应该保持矜持！而在唱片市场一片低迷之下出道发片的钟小冰，对自己信心十足，设定销量目标2000张绝对不是问题，并透露目前已经在为下一张专辑进行选曲及构思了，还满载正能量大声祝福自己“专辑大卖”！

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这次圆梦推出首张专辑，钟小冰开心表示就像本地音乐人黄俊铭和罗健升为她量声定做的主打歌《喝彩》里头描述的：“青春不要留白，有梦想就去追求！”

制作人王诗豪坦言首次试音时就对钟小冰的唱功有所怀疑，并一度质疑唱片公司老板替她发片的决定是否正确。不过，钟小冰在第一天录音就让王诗豪对她改观，并在发布会上郑重向她道歉，因为不但觉得钟小冰外形甜美，对录音工作都准备十足，每一首歌曲的录音都做足功课唱到最好为止！

同门师姐罗翎允和罗可倪亦抽空出席钟小冰的新专辑发布会。询及公司替钟小冰打造跟自己类似的“甜美”路线，是否对自己会有影响？罗可倪大方的表示不担心，因公司旗下歌手一直都齐心合力不分彼此，而且都各自有发挥的空间。