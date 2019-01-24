首相：助入院解决患病财困．mySalam提供B40医保 首相敦马哈迪今日推介B40全国保障计划（mySalam），为国内369万名18岁至55岁符合资格的B40群体，提供伊斯兰保险医疗保障。

马哈迪（中）在推介mySalam保险计划时，接领由大东方保险注资的20亿令吉。左一起为祖基菲里和林冠英，右一起为副财长督阿米鲁丁和许福成。（图：星洲日报）

（布城24日讯）首相敦马哈迪今日推介B40全国保障计划（mySalam），为国内369万名18岁至55岁符合资格的B40群体，提供伊斯兰保险医疗保障。

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他说，联邦政府希望通过mySalam协助B40群体解决入住政府医院，或患上36种严重疾病所面对的财务困难。

获BSHR B40群体将受保

他在推介礼上致词时表示，所有获得2019年生活援助金（BSHR）的B40群体将受保，特别是那些自雇或赚取日薪的人士。

首相说，虽然政府继承了沉重的债务，但无阻政府推介这项惠民计划。

“虽然在实施时似乎非常谨慎，但政府将确保致力于让目标群体受惠。”

他指出，作为一个负责任的政府，希望联盟政府感受到人民因疾病或意外失去生计，所承受的痛苦。

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“对于B40群体，尤其是自雇人士或领日薪者，由mySalam计划所得到的伊斯兰保险索赔，可暂时让他们喘一口气，以协助维持日常所需和所需的医药治疗。”

马哈迪表示，mySalam的20亿令吉初始基金是来自大东方保险和伊斯兰保险公司。

有助提升B40保险渗透率

首相希望提高B40就业群体的保险渗透率，而mySalam计划将有助于把B40就业群体在2017年的30.3%保险渗透率，提高至50.4%，协助提高他们的生活水平。

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他希望其他的私人保险公司可合作，以让更多国人拥有保险。

出席推介礼者包括财政部长林冠英、卫生部长拿督里祖基菲里和大东方控股公司集团行政总裁许福成和大东方伊斯兰保险公司首席执行员沙鲁。

林冠英：3月1起可索偿

林冠英说，369万B40群体已从1月1日起获得mySalam免付费保险的保障，受保者可从3月1日起索偿。

他说，投保人可获得36种严重疾病的保障，包括癌症、心脏病和阿尔茨海默氏症等，一旦被证实患上受保疾病，患者可一次过获得8000令吉的保障，受保者在政府医院治病期间，每天可获得50令吉的住院补贴，最高可领取最多14天或700令吉。

可通过线上索偿

他说，受保者会收到短讯（SMS）的投保通知，而客户支援服务也随着展开，受保人可通过mySalam网站进行线上索偿，或到国内全国大东方保险公司的办公室提呈完整的资料寻求索赔。

“一旦获得批准，保险金会直接汇入受保人的银行户口，关于索偿程序的更多细节会在2月杪公布。”

他在mySalam计划推介仪式上致词时说，这项计划是“公共私人伙伴关系”（PPP）项目的典范，协助改善社会福利和照顾人民的健康。

“政府相信这个基金的规模将随着其他在大马营运的保险公司的参与而持续扩大。”

他指出，大东方的注资是作为稀释其30%股权给本地投资者的替代选择，这项选择也符合政府帮助数百万人，而非少数人受惠的目的。

林冠英说，政府将会利用大东方保险提供的20亿令吉来支付每人112令吉的保费，这笔保费是以无利润的成本价来制定，预料可提高至少5年的保障。

祖基菲里：为50岁以上提供体检

28日公布PeKa B40详情

与此同时，祖基菲里在致词时说，除了mySalam，政府也将为50岁以上的B40群体提供全国健康检查计划（PeKa B40）全国体检计划，以解决该群体面对慢性疾病发病率高的问题。

他说，PeKa和mySalam是相辅相成的计划，他将在本月28日公布PeKa计划的详情。

PeKa B40是为50岁及以上的B40群体而设，所耗资的拨款达1亿令吉。

部长指出，PeKa B40着重于健康检查，以便对非传染性疾病作出更早发现和治疗，避免延迟诊断所引发的复杂的治疗和高医疗费问题，更对国人的健康构成长期的影响。

他说，根据国家健康和发病率调查（NHMS）数据显示，在2015年，36.5%B40群体并不知道本身患上至少一种非传染性（非传染性）疾病，如糖尿病、高血压或高胆固醇血症等会引发各种危重疾病的病症。

他认为应该积极推动这类改善国民健康的举措，因为它将带来更长远的影响和为国家培养更有生产力的劳工人口。