捍卫自由律师团．促公开IRC报告 捍卫自由律师团（Lawyers For Liberty）执行董事拉蒂法促请希盟政府必须公开体制改革委员会（IRC）的报告，并立即生效。

（吉隆坡24日讯）捍卫自由律师团（Lawyers For Liberty）执行董事拉蒂法促请希盟政府必须公开体制改革委员会（IRC）的报告，并立即生效。

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她是针对首相署副部长哈尼巴的国会书面回答，有关体制改革委员会报告目前已交给国家施政、廉正与反贪中心（GIACC）审查一事，发表文告。

“首先，令人惊讶和难以理解的是，政府仍然拒绝公布IRC报告的内容，其中包含233项有关施政、廉正和防止贪污的建议。

“甚至IRC的一些成员本身也敦促政府公布这份报告。”

公众对这些建议的了解和讨论，只会有利于新政府目前所展开的改革和改变进程。

保密或引不必要揣测

“这些建议涉及九个具有重大公共利益和关注的重要机构，即国会、选委会、司法机构、总检察署、反贪会、警察部队、移民局、通讯及多媒体委员会以及人权委员会。

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“继续保密内容可能只会造成各方面的不必要的揣测，并阻碍立法和落实这些改革进程。

“其次，我们敦促希盟政府立即启动对主要机构的体制改革，如总检察署、检察长办公室（AGC）、司法机构、警察部队、大马反贪会以及选举委员会。

“政府必须兑现希盟竞选宣言中有关制度改革和巩固人权的承诺。

“他们不能走回头路，现在是时候完成他们的任务，以建立一个干净、负责任和有能力的政府，致力于体制和政治改革，以保护所有种族的权利和提高大马人的生活质量。”