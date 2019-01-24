沙水警破获最大宗·起值830万走私烟酒鞭炮 沙巴水警部队昨日在担波罗里一间货仓内，起获总值逾830万令吉的漏税烟酒及鞭炮，堪称侦破沙巴水警史上最大宗的漏税烟酒案件。

奥玛（右三）表示警方会继续追查这起案件，希望能顺藤摸瓜，揪出背后的走私集团。

（亚庇24日讯）沙巴水警部队昨日在担波罗里一间货仓内，起获总值逾830万令吉的漏税烟酒及鞭炮，堪称侦破沙巴水警史上最大宗的漏税烟酒案件。

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警方相信走私集团趁着农历新年即将来临，走私大批烟酒进入州内，以应付民众在农历新年的需求量。

沙巴警察总监拿督奥玛曼马今日表示，警方在之前已接到情报，指有不法分子在担波罗里甘榜本多（Bontoi）设立一个货仓，作为存放漏税烟酒和鞭炮的仓库，逐派遣警员前往调查。

他披露，警方自21日已部署警员在货仓附近进行侦查，期间发现不时有人进出该仓库进行卸货及载货的活动，最终在23日中午12时30分“收网”，展开逮捕行动。

3人被捕1外籍人

他说，警方也当场逮捕3名在场的男子，当时他们正从客货车卸货到该仓库内，该3名年龄介于20至40岁之间的男子中，有2人为本地人，另一人为外籍人。

“警方也当场起获大批漏税烟酒和鞭炮，估计所涉及的税款和物品价值达830万令吉，创下沙巴水警部队侦破史上最大宗的走私漏税烟酒案件的纪录。”

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奥玛今日在甘拜园沙巴警察总部水警部队基地召开的新闻发布会上，向记者披露沙巴水警部队侦破上述案件的过程时，这么表示。

他也指出，该3名员工在警方展开行动时，无法向警方证明或提供任何可证明存放在该仓库内的烟酒是合法入口或已向关税局缴付税收的信函或文件。

警方所起获的各种品牌漏税香烟达11万4350包，这些品牌包括WIFI、ERA、Apache及其他等，相信是邻国的香烟，市值约557万8300万令吉。

各种品牌的啤酒和烈酒则共2746箱，估计市值达263万1500令吉、鞭炮市值为6235令吉，客货车则值约9万令吉，整个行动所起获的物品总值为830万令吉。

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警方目前已经把起获的漏税烟酒及鞭炮带返沙巴水警部队基地作进一步调查，同时也将援引1967年关税法令第135（1）（d）条文（收藏及拥有未经关税局批准的物品）调查漏税烟酒，以及1957年爆炸物法令调查所起获的鞭炮。

盼揪出走私集团“网络”

此外，奥玛也指出，警方目前暂无法确定该3名落网嫌犯是否是负责人或只是员工，但会积极展开调查，查出走私集团是透过何种方式把漏税物品走私入境。

他表示，警方会加紧展开调查，冀望能顺藤摸瓜，揪出该走私集团的“运作网络”，继而重创州内的走私活动。

“警方相信相关走私集团在担波罗里设立存放漏税烟酒的仓库，主要是方便他们把漏税烟酒销售至附近地区，趁机牟利。”

他也促请民众能继续给予警方合作，向警方提供任何不法活动的情报，与警方共同打击州内的罪案。

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