根据旧数据库发放．300援金28日汇户头 财政部长林冠英说，政府将于1月28日根据旧数据库和旧方法发放第一阶段生活援助金，每户家庭收入最低的40%群体（B40）家庭可领取300令吉援助金。

（布城24日讯）财政部长林冠英说，政府将于1月28日根据旧数据库和旧方法发放第一阶段生活援助金，每户家庭收入最低的40%群体（B40）家庭可领取300令吉援助金。

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他今日发文告指出，2019年生活援助金涉及拨款总额达12亿令吉，预料将惠及410万户家庭，帮助他们减轻生活成本。

“有关款项将直接汇入受惠者的银行户头。”

林冠英说，为尽快在2月前发放援助金，政府被迫使用或包含不符合资格受益人的旧数据库，并需要耗时来剔除不符合资格的受益人。

“一旦更新数据库，政府将采用2019年财政预算案中公布的方法发放第二和第三阶段的援助金。”

他指出，政府需要更新数据程序来支付第二和第三阶段的援助金，以更有效地改善这项计划，并让受惠条件取决于家庭规模。

他也说，政府将在近期内公布新的方法和付款标准。