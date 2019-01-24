内阁议决终止东铁．未讨论赔偿数额 内阁今日议决终止纷扰已久的东海岸铁路计划（ECRL）。

（吉隆坡24日讯）内阁今日议决终止纷扰已久的东海岸铁路计划（ECRL）。

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内阁消息对星洲日报说，内阁决定终止东铁计划，但今天的会议没有讨论到终止东铁计划的赔偿数额课题。

据了解，政府仍正与原承包商中国交通建设股份有限公司（CCCC）商讨应赔偿的数额。

敦马：不知情

首相敦马哈迪今日为mySalam计划主持推介礼后受询时说，他对颁发给中国交建的东铁计划合约是否已被终止一事毫不知情。

他说，由于他刚从国外回来，因此，不清楚此事。

“我不知道（合约）是不是已终止，但我们解决这个问题的其中一个方式是终止合约，但若我们终止合约就得赔偿，涉及的数额高达数十亿令吉。”

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“我们将讨论此事。”

中国不愿置评

另一方面，中国驻马大使馆拒绝就是否已经接到大马政府通知终止东铁计划合约的消息置评。

中国驻马大使馆政治处副主任兼新闻发言人唐瑭受询时对星洲日报表示，他们对此事没回应。

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“我现在对这问题不能做任何评论。”

消息指正寻新承办商

新加坡《海峡时报》周三报道，政府已经在周二正式与中国交建终止东铁计划合约，目前正寻找新承办商以低价格负责计划。

报道引述消息说，政府正在努力让这项计划的建造成本，由最初的810亿令吉减少一半至400亿令吉，并要求在工程中使用更多的本地产品和服务。

东铁计划是时任首相拿督斯里纳吉于2016年颁发给中国交建。

东铁长达688公里，耗费550亿令吉，后来被指成本暴涨近810亿令吉。

东铁工程原预计在2024年竣工，以拉近东海岸与西海岸的距离。

希盟政府上台后开始检讨前朝政府的大型计划，并于去年7月开始暂停至今。

政府与中国交建的协商工作，是由政府精英顾问团主席敦达因负责，以减少东铁的成本。