组屋‘竹竿阵’晾衣惊心．网民担心支撑不了坠落 为晾一家六口的衣服，阿嫂在9楼窗外大摆“竹竿阵”，11根竹竿交错，挂满衣物，令人触目惊心。

阿嫂在9楼窗外摆“竹竿阵”晾衣。

（新加坡24日讯）为晾一家六口的衣服，阿嫂在9楼窗外大摆“竹竿阵”，11根竹竿交错，挂满衣物，令人触目惊心。

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有网民日前上载了一张武吉班让环路第235座组屋外观的照片，显示一间9楼单位的厨房外，插满了晾衣服的竹竿。照片显示，屋主摆出了11根竹竿，每一根都挂满了衣服。有网民贴文表示，让人看了触目惊心，并已向市镇会反馈。另有网民提出质疑，担心圆筒是否能支撑这么多支竹竿和衣服。

屋主儿子：鞋带交叉绑紧竹竿

记者昨晚走访上述的四房式单位，女屋主的儿子受访时表示，家人住在该处逾30年，母亲平日需要工作，到了周末才会将衣服聚集起来，清洗后晒在屋外。

“母亲之前看到其他邻居这么做，才有样学样。尤其是遇上雨季的话，为争取晒干衣服，才会偶尔这么做。”他无奈表示，之前就已劝阻母亲，但老人家身体还十分硬朗，为了节省时间，久而久之就习惯了。

“不过母亲一向很小心，会用鞋带将交叉的竹竿绑紧，确保稳当，但我们也知道这样做不好，会再劝劝她。”

邻居：应分批洗衣晾衣

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附近邻居表示，为了避免雨天时赶回家收衣，有时甚至只在屋内晾衣。他们认为，“竹竿阵”的晾衣方式存在危险，没紧紧稳固住的话，竹竿和衣服就有可能掉下楼，砸到人就后果不堪设想。

“其实屋主可以花多点时间，分批洗衣晾衣，避免这种情况。”

喊冤不曾掉落砸中路人

网传竹竿曾掉落砸中路人，儿子喊冤，从未出事。

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他直言，若真的有人受伤，警方和市镇会的人早已上门，而且母亲十分谨慎，这么多年来都未出事。

女屋主的媳妇则说，虽然平时也会洗衣晾衣，但家中人口多，还有2个小孩，到了周末还是要洗一大批衣服。“下个月，我们和儿女就要搬新家了，到时衣服相信会减少很多。”