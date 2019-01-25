货卡闯红灯撞迷你巴·重伤老妪仍昏迷 （山打根24日讯）上周五清晨发生货卡疑闯红灯直撞往下市区迷你巴士的意外，导致10人受轻重伤，当中79岁的陈金莲受伤最严重，至今仍未清醒。

4哩高空电眼拍摄的货卡疑闯红灯，与往下市区的迷你巴士相撞。（截自视频）

（山打根24日讯）上周五清晨发生货卡疑闯红灯直撞往下市区迷你巴士的意外，导致10人受轻重伤，当中79岁的陈金莲受伤最严重，至今仍未清醒。

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这起意外发生于本月19日清晨5时20分，一辆由教师（38岁）驾驶的货卡，由珍珠花园往上7哩时，疑闯红灯与迷你巴士严重相撞，导致乘客及两名司机共9人受轻重伤。

79岁伤者在市区巴刹经营食档，她的脸部及臀部受伤，肋骨、右大腿皆骨拆及脑出血，她已脱离危险，由肯特医院加护病房（ICU）转去普通病房。

网民讨伐肇祸司机

由于伤者伤势严重，医生为减轻其痛楚，暂以安眠药让她休息，相信近日会恢复意识。

其余的伤者包括迷你巴士司机尤斯敏（55岁）左膝盖骨折、货卡司机姆哈末伤及脸部、其余受伤乘客包括脸部、手部及轻微骨折。

昨天晚上在社交网络流传一出相信是这宗意外的视频，网民讨伐鲁莽货卡司机。目前警方援引1987年陆路交通法令43（1）条文（疏忽、不礼让驾驶导致车祸）调查这宗意外。