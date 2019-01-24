中国2岁童吃瓜子噎死·非因缴费延误治疗 中国一名2岁儿童因气管吸入异物送院急救时，却因为医院的缴费问题被延误治疗20分钟后死亡？假的！这是子虚乌有的恶意指控！

（八打灵再也24日讯）中国一名2岁儿童因气管吸入异物送院急救时，却因为医院的缴费问题被延误治疗20分钟后死亡？假的！这是子虚乌有的恶意指控！

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中国社交媒体近期有网传视频称，福建省政和县一名2岁儿童吃瓜子卡住喉咙，送到医院却因缴费问题被延误治疗20分钟后死亡；有关网帖控诉：“（中国）国内医院先交钱后看病的规定，是多么惨无人道和丧尽天良。说它谋财害命也不为过！”

入院时已无生命特征

然而，根据《解放日报．上观新闻》报道，经查证后发现有关传言早已经遭到当地多家相关部门辟谣，表示“孩子送到医院时已死亡，急诊医生进行了抢救，不存在因缴费而延误治疗”。

中国福建省政和县委宣传部官方微博在上个月7日已对此事件作出说明：“近日，政和县医院急诊科接诊一位‘因异物吸入致人事不省10分钟’的2岁患儿，急诊科当班医护人员立即进行抢救，同步组织儿科、内科、五官科、麻醉科等科室医生参与抢救，由于患儿入院时已无呼吸、心跳、且瞳孔散大固定，虽经医护人员1个小时的抢救，患儿仍无生命体征，宣告临床死亡。”

同一天，政和县医院也通过官方微信对网传说法辟谣：“近日，网友关注政和县医院一急诊患儿气管吸入异物死亡事件，网传县医院要先交钱后看病，医生要求患儿转科治疗、延误黄金救援时间的言论严重失实。”