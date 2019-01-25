建议亲人公司承包项目·福利官涉贪被控 （山打根24日讯）山打根福利局一名官员今日被控利用职权，向福利局建议亲人的公司承包4万5000令吉学生食物辅助。

被告（左）被反贪会官员押往法庭面控。

（山打根24日讯）山打根福利局一名官员今日被控利用职权，向福利局建议亲人的公司承包4万5000令吉学生食物辅助。

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被告卡斯林（57岁）被指于2016年1月，在京那巴当岸担任福利局官员时，利用职权向学生食物辅助计划委员会建议把总值4万5000令吉食物承包项目交给其亲属的Syarikat Usaha Garunai Contractor承包，因而触犯2009年反贪污法令第23（1）条文（滥权），可在相同法令第24（1）条文下被判罪。

触犯这项法项法令可被判坐牢最高20年、罚款1万令吉或贪污金额的5倍（视何者为高）。

被告否认有罪，他的辩护律师要求法庭让他合释外出。

主控官阿旺三苏要求法官把保释条件订在1万起至2万令吉，及需有1名本地公民担任担保人，而辩方则以各项类似案例，要求将保释金调降至3000令吉。

专司审理贪污案的地方法庭法官阿布巴卡聆听控辨双方陈词后，批准被告由1名本地人以6000令吉保释外出候审。