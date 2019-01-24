Tesco：社媒假消息·100PLUS售价非RM18.88 特易购周三晚通过脸书专页澄清，有关在社交媒体上流传指“特易购以18令吉88仙的优惠价促销24x325ml的罐装100PLUS”的消息，是假的！

特易购脸书专页澄清他们并没有举办24x325ml的罐装100PLUS仅售18令吉88仙的优惠促销。

（八打灵再也24日讯）特易购周三晚通过脸书专页澄清，有关在社交媒体上流传指“特易购以18令吉88仙的优惠价促销24x325ml的罐装100PLUS”的消息，是假的！

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文告中表示：“我们要声明，我们并没有举办这样的促销活动，这和我们无关。我们所有的促销活动仅会通过官方渠道做出通知。”

值得一提的是，特易购此前曾以22令吉88仙的优惠价促销原价31令吉49仙的24x325ml罐装100PLUS，而目前在特易购官方网站上列出的价格则为26令吉88仙。

无论如何，公众可以分别通过特易购脸书专页https://www.facebook.com/TescoMY、官方网站http://www.tesco.com.my查看最新优惠活动，或通过http://bit.ly/Tescoweeklypromo索取特易购的每周商品目录。