南北大道：特定时段路段将堵塞．春节期日交通量增24% PLUS董事经理拿督阿兹曼依斯迈说，南北大道预测在2月1、2、3、4、6、9和10日迎来车流量的最高峰时段，该公司已采取了许多措施来应付这个情况。

阿兹曼依斯迈（左）认为，南北大道预测在2月1、2、3、4、6、9和10日迎来车流量的最高峰时段。右为南北大道首席营运员扎卡里亚。（图：星洲日报）

（吉隆坡24日讯）南北大道（PLUS）公司预测，即将到来的新春佳节时期的每日交通流量比往常145万辆多了24%，达到190万辆交通流量，这将造成特定时段与路段的堵塞。

广告

PLUS董事经理拿督阿兹曼依斯迈说，南北大道预测在2月1、2、3、4、6、9和10日迎来车流量的最高峰时段，该公司已采取了许多措施来应付这个情况。

他建议民众在1月31日至2月10期间，从巴生河流域出发至玻璃市、吉打、槟城、霹雳及柔佛的车主，最好在早上10时以前开车；从巴生河流域往除了以上提及的其他州属方向，早上10点后较为适宜。

下载“Plus”查看路况

“民众可下载与使用‘Plus’的手机应用程式来查看当时路况，参考该程式给予的出发建议时间与路段，而南北大道备有1000个摄影镜头，每10秒会更新现场情况。“阿兹曼依斯迈说，该公司也在2月1至4日开放仕林河往北至宋溪的紧急通道，2月9至10日开放新邦波赖往南至务边的紧急通道，以舒缓交通阻塞的情况。

“我们在1月29日至2月12日进行为期15天的安全行动；1月31日至2月10日给予11天的路程建议；1月31日至2月11日关闭增值通道12天；2月1至2月10日暂停主要道路工程。

路费折扣重型车禁令待公布

广告

“对于过路费折扣和重型车辆禁令将商讨后择期公布，而使用Plusmile卡还过路费，每一公里将能获取1个积分。”

另一方面，他说，南北大道也进行几项措施，确保道路安全与顺畅，即在12个地点置放起重机；在南北大道休息站、收费站、油站设有66个自助增值柜台和38个一触即通卡增值热点；在29个地点备有789名紧急援助小组（ERT）队员每天24小时执勤；在17个地点增加19辆装水罗里、76个流动厕所；增加汽车停车位和提升供水系统以应付庞大的需求。

“我们比往常增添了25%的人手，准备了约5000名执勤员工确保一切顺利进行，他们有1900名收费站员工、460名南北大道巡逻队、78名交通监控中心人员、448名志愿巡逻队员及1500名维修人员。”

他说，对比2017年和2018年新春安全行动的数据分析，2018年共有449起车祸，对比2017年的665起，少了216起，希望2019年的车祸意外数字能继续降低。