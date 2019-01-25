未成年涉强奸案·武术教练逃牢灾守行 （亚庇24日讯）被控2年前强奸一名未成年少女的跆拳道教练，因为事发时才18岁未成年，因此逃过牢狱之灾，被判守行3年。





（亚庇24日讯）被控2年前强奸一名未成年少女的跆拳道教练，因为事发时才18岁未成年，因此逃过牢狱之灾，被判守行3年。

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被告达尼斯卡纳巴迪在去年11月14日被控时否认有罪，在经过法庭传召3名证人供证及审讯后，被告改变初衷，承认有罪，法官阿兹莉娜决定此案在今日下判。

被告是被控在2017年12月13日大约晚上9时于保佛一间跆拳道馆强奸当时年仅15岁未成年少女，触犯刑事法典376(1)条文。触犯这项条文，可被判坐牢20年及鞭笞。

被告的辩护律师蓝星向法官求情时指出，被告才18岁未成年，在审讯及扣留期间都积极配合警方的调查工作；他希望法官能酌情处理，以刑事程序法典294条文（首次犯错）作出判决。

被告在求情时也表示，他悔不当初犯下过错，并希望能够避免坐牢，以照顾双亲。

“如果我坐牢了，谁来照顾他们？他们不能没有我，我对我做错的事情深深忏悔，保证不会重蹈覆辙。”

副检察司戴尼斯拉惹表示，这是被告初犯行为，将交由法庭做出判决。

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阿兹莉娜聆听被告及控辩方陈词后，决定援引刑事程序法典294条文判被告守行3年，一旦再犯即被判罚款1万令吉。