彭亨苏丹任国家元首·继承父王特质·新元首关爱子民 彭亨州苏丹阿都拉殿下简介

苏丹阿都拉（中）手持毛笔，为醒狮点睛。（图：星洲日报）

（吉隆坡24日讯）我国第16任国家元首苏丹阿都拉被形容为“坚毅、公正和有一颗关爱人民的心”。

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这是从其父王彭亨苏丹阿末沙所继承的特质，每当阿都拉陛下听说人民遭遇苦难，都会与苏丹后东姑阿兹占阿米娜前往慰问与打气，以及捐助。

人民遇灾难必亲往慰问援助

陛下今年迈入60岁，每当水灾发生，他都会关注灾民，不会遗漏任何一个州内的受灾县属。

热爱足球马球

热爱足球的陛下不仅善于踢球，也在带来球队方面展现领导才能，陛下是东盟足球协会成员，也是国际足联（FIFA）执委，并且曾经领导大马足球总会。

陛下也喜欢曲棍球和马球，曾经领导彭亨皇家马球球队参加英国温莎马球赛及其他国际赛事如新加坡、美国、阿根廷、西班牙、比利时和菲律宾马尼拉。

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陛下是苏丹阿末沙第四名孩子也是长子，于1959年在北根出生。他于1986年3月6日与东姑阿兹占阿米娜结婚，育有9名子女。

陛下严以律己，主要是因为1978年曾经在英国桑德赫斯特皇家军事学院受训一年，受委为少尉；隔年在伊丽莎白二世女王中学就读。

陛下也是大马皇家骑兵团队上尉，1999年5月1日受委为后备军505队中校，并于隔年6月1日成为上校，2004年4月1日成为准将。

陛下曾经在英国奥登汉姆学校、伦敦戴维斯学院、伍斯特及伊丽莎白女王学院就读，获得国际关系及外交系文凭。

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其父王阿末沙受委为第七任国家元首期间，苏丹阿都拉陛下曾于1979年受委彭亨州摄政王长达5年，2016年12月28日再度受委摄政王。

霹苏丹育有1子1女

副元首霹州苏丹纳兹林沙于1956年11月27日在槟州乔治市出生。

纳兹林沙殿下为霹州第35任苏丹，殿下与苏丹后端姑莎拉育有一名王子及一名公主。

纳兹林沙殿下在吉隆坡关丹路学校及圣约翰学校完成启蒙教育，中学生涯在英国剑桥雷斯中学及江沙马来学院完成，过后负笈剑桥大学考获哲学、政治、经济学位，接着考获美国哈佛大学公共管理硕士学位及哈佛大学政治及经济博士学位。

殿下为剑桥大学荣誉校友、马来西亚国防和安全研究所及马来西亚国际伊斯兰金融中心皇家院士。

殿下在1979年到1983年担任国油执行员。1984年2月16日获委为霹州三王，1984年4月15日升任霹州王储，2008年1月27日任霹州摄政王，2014年5月29日加冕霹州苏丹。



彭亨州苏丹阿都拉殿下简介

★现年60岁。

★1959年7月30日在北根王宫诞生。

★是卸任苏丹阿末沙与已故苏丹后东姑安潘雅富姗的长子，家中排名第4，上有3名王姐。

★1986年3月6日，与苏丹后东姑阿兹占阿米娜结婚，育有4名王子和5名公主。

★1977年10月23日，18岁被委为彭亨州王储。

★1979年4月28日，苏丹阿末沙出任第7任国家元首时，受委为摄政王。

★2016年12月28日，再度被委为摄政王，直到2019年1月12日，接任成为彭亨州第六任苏丹。

★曾在北根苏丹阿末国小、关丹圣多默国小、关丹圣多默国中就读。

★1975年，在英国阿尔登汉学院深造

★1979年至1980年，在桑赫斯特皇家军事学院进行军事学习及训练，并获英女皇伊丽莎白二世颁发少蔚军阶。

★1981年，在伊丽莎白女王学院外交及国际关系系深造

★1984年至今，担任彭亨州足总会长

★2013年至2017年，担任大马足总会长

身为彭亨大学校长，苏丹阿都拉亲自颁发毕业证书予优秀生。（图：星洲日报）

苏丹阿都拉关心民困，当年发生大水围困北根时，殿下亲自引爆火药以炸开河口的沙堆，希望借此减轻北根水灾的灾情。（图：星洲日报）

看到真人的角色扮演，苏丹阿都拉（左三）也参与其中，双手握拳让记者拍照。（图：星洲日报）

苏丹阿都拉亲吻辉煌条纹，展现爱国之心。（图：星洲日报）

苏丹阿都拉出席与民聚会时，都会亲自走到取餐处，看一看当天的膳食，关心民众的“民生大事”。（图：星洲日报）

苏丹阿都拉为彭亨新图书馆主持开幕仪式后，与各族中学生交流。（档案照）

在大选后，苏丹阿都拉（右）以彭亨州摄政王的身份，颁发委任状予彭亨新任州务大臣拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈。（图：星洲日报）

苏丹阿都拉在出任摄政王时，代替父王出席及主持彭亨州立法议会开幕仪式。（图：星洲日报）