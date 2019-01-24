彭亨苏丹任国家元首．勤政爱民
2019-01-24 19:16
彭亨苏丹任国家元首．勤政爱民
彭亨州苏丹阿都拉殿下简介
彭亨州苏丹阿都拉殿下简介
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★现年60岁。
★1959年7月30日在北根王宫诞生。
★是卸任苏丹阿末沙与已故苏丹后东姑安潘雅富姗的长子，家中排名第4，上有3名王姐。
★1986年3月6日，与苏丹后东姑阿兹占阿米娜结婚，育有4名王子和5名公主。
★1977年10月23日，18岁被委为彭亨州王储。
★1979年4月28日，苏丹阿末沙出任第7任国家元首时，受委为摄政王。
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★2016年12月28日，再度被委为摄政王，直到2019年1月12日，接任成为彭亨州第六任苏丹。
★曾在北根苏丹阿末国小、关丹圣多默国小、关丹圣多默国中就读。
★1975年，在英国阿尔登汉学院深造
★1979年至1980年，在桑赫斯特皇家军事学院进行军事学习及训练，并获英女皇伊丽莎白二世颁发少蔚军阶。
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★1981年，在伊丽莎白女王学院外交及国际关系系深造
★1984年至今，担任彭亨州足总会长
★2013年至2017年，担任大马足总会长
文章来源：星洲日报‧2019.01.24
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