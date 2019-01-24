彭亨苏丹任国家元首．勤政爱民 彭亨州苏丹阿都拉殿下简介

苏丹阿都拉（中）手持毛笔，为醒狮点睛。（图：星洲日报）

彭亨州苏丹阿都拉殿下简介

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★现年60岁。

★1959年7月30日在北根王宫诞生。

★是卸任苏丹阿末沙与已故苏丹后东姑安潘雅富姗的长子，家中排名第4，上有3名王姐。

★1986年3月6日，与苏丹后东姑阿兹占阿米娜结婚，育有4名王子和5名公主。

★1977年10月23日，18岁被委为彭亨州王储。

★1979年4月28日，苏丹阿末沙出任第7任国家元首时，受委为摄政王。

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★2016年12月28日，再度被委为摄政王，直到2019年1月12日，接任成为彭亨州第六任苏丹。

★曾在北根苏丹阿末国小、关丹圣多默国小、关丹圣多默国中就读。

★1975年，在英国阿尔登汉学院深造

★1979年至1980年，在桑赫斯特皇家军事学院进行军事学习及训练，并获英女皇伊丽莎白二世颁发少蔚军阶。

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★1981年，在伊丽莎白女王学院外交及国际关系系深造

★1984年至今，担任彭亨州足总会长

★2013年至2017年，担任大马足总会长

身为彭亨大学校长，苏丹阿都拉亲自颁发毕业证书予优秀生。（图：星洲日报）

苏丹阿都拉关心民困，当年发生大水围困北根时，殿下亲自引爆火药以炸开河口的沙堆，希望借此减轻北根水灾的灾情。（图：星洲日报）

看到真人的角色扮演，苏丹阿都拉（左三）也参与其中，双手握拳让记者拍照。（图：星洲日报）

苏丹阿都拉亲吻辉煌条纹，展现爱国之心。（图：星洲日报）

苏丹阿都拉出席与民聚会时，都会亲自走到取餐处，看一看当天的膳食，关心民众的“民生大事”。（图：星洲日报）

苏丹阿都拉为彭亨新图书馆主持开幕仪式后，与各族中学生交流。（档案照）

在大选后，苏丹阿都拉（右）以彭亨州摄政王的身份，颁发委任状予彭亨新任州务大臣拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈。（图：星洲日报）

苏丹阿都拉在出任摄政王时，代替父王出席及主持彭亨州立法议会开幕仪式。（图：星洲日报）